日職／眾日本好手想提前挑戰大聯盟 阪神OB感到困惑

日本職棒近年多名好手挑戰大聯盟，獲得好合約，也有不俗表現。最近許多日職年輕好手表態想提前旅美，讓前阪神虎隊投手中田良弘感到困惑。

日職選手需在一軍年資滿9年，才能取得海外自由球員權利。不過羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希、西武獅隊高橋光成、養樂多隊高橋奎二、軟銀隊大關友久、廣島隊森下暢仁及養樂多「村神」村上宗隆，都曾表態想提前挑戰大聯盟。

中田良弘對此感到困惑，據日媒《Daily》報導，中田良弘認為這些球員尚未取得資格，要像山本由伸先在日職賽場繳出超優質成績，再挑戰大聯盟，這樣球迷也會樂見。

中田良弘坦言，大谷翔平和山本由伸的合約金額是日本比不上的，作為職棒選手感受到大聯盟魅力，並表達想挑戰的想法不奇怪，但給人的印象有點不同。