聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／眾日本好手想提前挑戰大聯盟 阪神OB感到困惑
日本職棒近年多名好手挑戰大聯盟，獲得好合約，也有不俗表現。最近許多日職年輕好手表態想提前旅美，讓前阪神虎隊投手中田良弘感到困惑。
日職選手需在一軍年資滿9年，才能取得海外自由球員權利。不過羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希、西武獅隊高橋光成、養樂多隊高橋奎二、軟銀隊大關友久、廣島隊森下暢仁及養樂多「村神」村上宗隆，都曾表態想提前挑戰大聯盟。
中田良弘對此感到困惑，據日媒《Daily》報導，中田良弘認為這些球員尚未取得資格，要像山本由伸先在日職賽場繳出超優質成績，再挑戰大聯盟，這樣球迷也會樂見。
中田良弘坦言，大谷翔平和山本由伸的合約金額是日本比不上的，作為職棒選手感受到大聯盟魅力，並表達想挑戰的想法不奇怪，但給人的印象有點不同。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言