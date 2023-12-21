中職／當年徐若瑄贈衣 林靖凱回饋母校汶水少棒勾回憶

中華職棒統一獅隊長期合作夥伴輝葉按摩椅，其品牌代言人徐若瑄低調行善，默默捐助地處偏鄉的苗栗縣汶水國小棒球隊長達十多年，獅隊球星林靖凱就曾穿著女神贊助球衣在場上發揮，如今與輝葉按摩椅一同回到母校做公益，延續善的循環。

輝葉按摩椅身為在地40年本土企業，全心支持棒球運動發展，與統一獅連續合作近四年，這次因徐若瑄、林靖凱而與汶水國小結緣，捐助全新球衣、球具、護具與裝備袋予汶水國小少棒隊，並邀請林靖凱與林子豪一同小球員們加油打氣，鼓勵持續為夢想前行。

中華職棒統一獅隊與輝葉按摩椅合作，捐助苗栗縣汶水國小棒球隊球具，獅隊球星林靖凱、林子豪到場鼓勵小將。圖／統一獅隊合作

代表受贈的汶水國小棒球隊現任總教練張明照，不僅是林靖凱棒球的啟蒙教練，同時也是徐若瑄的親舅舅，因為這層關係，讓徐若瑄長期贊助汶水少棒十多年不曾間斷，也會撥空到學校看看小球員。

曾受過幫助的林靖凱對徐若瑄印象非常深刻。林靖凱說：「小時候穿的球衣至今還仍留著，上面有繡著『徐若瑄贈』字樣，當時並不知道她是很紅的明星，只是覺得這位姊姊很漂亮。」

幾年前徐若瑄曾於個人IG分享因為「林靖凱的吸睛表現」讓汶水少棒受到大家關注，更寫下「姊姊以你為榮！」、「林靖凱好樣的」等字句引發球迷熱烈討論。

中華職棒統一獅隊與輝葉按摩椅合作，捐助苗栗縣汶水國小棒球隊球具，獅隊球星林靖凱（右一）、林子豪（左一）到場鼓勵小將。圖／統一獅隊合作

當時林靖凱曾發文謝謝當年徐若瑄的贊助，並提及「我會用自己的影響力，去幫助更多的人」。雖然目前尚無機會能夠親口和徐若瑄道謝，但透過本次輝葉按摩椅公益捐贈活動，林靖凱也用身體力行回饋、展現自身在職棒圈的優異表現與影響力作為小選手榜樣，來向他口中的那位「漂亮姊姊」致謝。