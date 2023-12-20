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爆米花／亞錦賽國手高育瑋開轟 合庫搶首勝

中央社／ 新北20日電
2023爆米花棒球聯盟賽事20日正式開打，衛冕軍合作金庫隊陣中亞錦賽國手高育瑋開轟助隊超前比數，率隊終場以4比1搶下首勝。 中央社
2023爆米花棒球聯盟賽事20日正式開打，衛冕軍合作金庫隊陣中亞錦賽國手高育瑋開轟助隊超前比數，率隊終場以4比1搶下首勝。 中央社

爆米花棒球聯盟今天開打，衛冕軍合作金庫棒球隊首戰與台南市成棒隊交手，合作金庫亞錦賽國手高育瑋開轟，3分砲幫助球隊超前比數，率隊以4比1搶下首勝。

2023年爆米花棒球聯盟今天開打，合作金庫棒球隊去年完成3連霸，今天首戰台南市成棒隊交手，合庫派出投手馬駿威先發，前4局僅讓對手靠著保送上壘、沒有失分。

馬駿威5局上續投先保送首名打者，2人出局後被高宸軒敲出二壘打失掉1分，接著又投出四壞保送，但及時回穩、沒有多掉分數。

合庫5局下追分，陳致語、李亦崴都靠著失誤上壘，高育瑋開轟、3分砲幫助球隊翻轉戰局，1人出局後楊振裕敲出三壘打，再靠著高飛犧牲打多添1分保險分。

高育瑋是今年亞洲棒球錦標賽國手，今天首戰打擊就有表現，首局選到保送上壘，5局開轟，單場3打數敲出1轟、貢獻3分打點，為勝利打點。

馬駿威今天總計用80球先發投6局，僅被敲出2支安打，投出3次三振、3次保送，失掉1分責失分，拿下勝投。

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