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中職／好暖！余謙贈母校風衣 加強手腿備戰新球季

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟投手余謙贈送風衣給母校台東體中。圖／蜂巢運動行銷提供
中信兄弟投手余謙贈送風衣給母校台東體中。圖／蜂巢運動行銷提供

中信兄弟隊投手余謙在休賽季除了自主訓練、備戰新球季外，今天也特別到新北國際城市U18棒球邀請賽，為台東縣的學弟們加油，並贈送風衣給母校台東體中，「希望他們外出比賽越來越舒服。」

台東縣隊此次以台東體中代表參賽，今天在三重棒球場與台南市隊交手，以3：2險勝，兩隊在分組預賽同為2勝1敗，比較對戰後由台東縣隊取得分組第1、台南市隊分組第2晉級。

今天這場關鍵戰，余謙特地到場為學弟們加油，也勉勵學弟們不要放棄目標，「以前球隊外出比賽確實比較辛苦，今年送他們風衣外套是希望學弟們在場上比賽身體比較保暖，也希望未來學弟們到外縣市比賽都可以越來越舒服。」

余謙觀察這批東體學弟身材平均，球隊氣氛、比賽時氛圍不錯，也呼籲校友學長們一起加入回饋母校的行列，期待未來東體能培育出更多棒球明日之星。

今年球季余謙在一軍出賽13場，11場為先發，繳出3勝6敗防禦率4.95的成績，63.2局送出38K，余謙表示：「今年球季進步的地方是自己整個球季都沒有受傷，會在這段期間多訓練自己不穩定的部位，例如手部跟腿部，把基本動作練得更紮實，期許自已心態更成熟，身體與心理都能更穩定的迎向新球季。」

余謙 棒球 中信兄弟

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