新北U18／何品室融「震懾對手」 首局就敲滿貫砲

新北U18棒球賽地主新北藍隊今天與澳洲昆士蘭隊交手，新北藍隊開路先鋒何品室融成功「震懾對手」，首局敲滿貫砲、為高中木棒首轟，高中沒能當國手是遺憾，目標木棒聯賽奪冠。

2023新北國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊預賽最後一戰與澳洲昆士蘭隊交手，新北藍隊開賽攻勢不斷，何品室融扮演稱職開路先鋒，1局下率先敲出安打，1局第2次打擊機會敲出滿貫砲，高中拿木棒打出的第一發全壘打就是滿貫砲。

何品室融今天上壘率百分百，單場2安貢獻4分打點，2局下選到四壞保送，3局獲得觸身球保送上壘，幫助球隊以16比1、4局搶勝。

新北藍隊總教練鄭志強對於何品室融有期待，提到何品室融的打擊能力在高中青棒階段也算是不錯，目前職棒也有讓強力打者打第一棒的趨勢，把何品室融放在開路先鋒角色，就是希望他站上場「震懾對手」。何品室融先前在鋁棒聯賽時有開轟過，在學校練球時也常常打過牆，但今天是拿著木棒打出的高中首轟。

何品室融是可投可打的好手，鄭志強表示，目前何品室融以打者為主，但每週會跟著投手課表練2次，升上高三後長打能力有進步，但不會這麼快讓球員定位投手或打者，如果兩邊都可以兼顧，對未來有意投入選秀也能增加機會。

何品室融表示，打到球就有感覺球會飛出去，只是不確定會不會是界外，昆士蘭隊先發投手球速快，所以特別把球往內帶，收到不錯的效果。

從先前黑豹旗開始改打開路先鋒第一棒，何品室融坦言給自己壓力大，想要第一個打席就上壘，想太多反而做不好，教練團也有提醒，把跟球和擊球做好，結果就不會太差。

何品室融目前維持投打二刀兼顧，他表示，兩邊都不錯、還滿好玩的，但現階段對於打擊的掌握度比較高；對於高三畢業後的走向還在思考，但高中階段的遺憾是沒能中國手，因為超齡、明年也沒機會再拚國手，希望明年的木棒聯賽球隊可以順利奪冠。