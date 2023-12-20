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中職／意外又與川岸強同隊 陳柏豪想起兄弟滿滿感謝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳柏豪因為補償方案將改當猿將。 截圖自桃猿官方粉絲團
陳柏豪因為補償方案將改當猿將。 截圖自桃猿官方粉絲團

隨著陳俊秀以自由球員身分轉戰中信兄弟隊，原屬球團樂天桃猿隊在「人+錢」補償方案，選擇了投手陳柏豪，陳柏豪一方面感謝猿隊青睞，另一方面也不捨過去在兄弟的回憶，一連點了7位球員跟教練，「從他們身上學到很多。」

陳俊秀與兄弟簽約後，外界都很關注猿隊如何選擇補償，今天確定選擇陳柏豪加上陳俊秀75%年薪；陳柏豪表示，自己也是今天才獲得消息，但一直有在關注新聞，也知道猿隊有意補強投手。

他說說：「自己能做的還是準備好，保持一樣的態度。」

如今要加入猿隊，陳柏豪除了感謝樂天的青睞，也很不捨過去大小事，心情難免複雜，先點名感謝總教練彭政閔及教練陳江和、林恩宇、王建民，「我覺得我很幸運，能在球員生涯受到這些教練的協助，去年我們的努力沒有白費，但今年我自己想比較多，成績就沒有這麼好。」

陳柏豪也感謝李振昌、官大元、鄭凱文這三位學長，「他們也常苦口婆心提點我，從他們身上學到很多。」

猿隊副領隊沈鈺傑表示，冬盟期間就曾派員觀察陳柏豪表現，加上在中職聯隊執教的川岸強也給予寶貴意見，陳柏豪沒想到如今跟川岸強續緣，「在冬盟時就很常問川岸教練，聊投球上的狀況，教練也幫助我變得更好。」

陳俊秀 樂天桃猿 冬盟

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