中職／陳俊秀去兄弟 猿隊選擇陳柏豪+657萬元補償

陳俊秀轉戰中信兄弟隊，原球團樂天桃猿隊補償方案確定選擇「人+錢」，今天正式向聯盟提交，也公布選擇投手陳柏豪加上657萬元作為交易補償。

陳俊秀今年季後行使自由球員權利，也與兄弟簽下3年總額超過3000萬元合約，由於屬於A級自由球員，根據規定猿隊可選擇陳俊秀年薪的125%（1095萬元）全額金錢補償，或是是年薪75%加上一名選手。

猿隊在審視完兄弟提交的25人保護名單後，經過多方思考，最終決定選擇部分年薪加上選手補償，今天公布由陳柏豪獲選，所有補償按規定應於113年1月22日前完成。

陳柏豪今年成績不算亮眼，一軍僅出賽4場，二軍22場出賽有8場先發，46局防禦率6.46，生涯一軍後援為主，防禦率4.20，但冬季聯盟4場先發出賽有2場優質先發，18.2局防禦率2.89、被上壘率1.23。

根據聯盟規章規定，以補償方式加盟的選手，指定球團應承擔現有合約，若與原屬球團尚未完成合約更新，則議定薪資額度不得少於其現行合約薪資。

猿隊雖然選擇「人+錢」方案，降低兄弟金錢上的支出，即使如此依舊創下中職史上FA最高轉隊費紀錄，超越2016年林智勝加盟中信兄弟時，兄弟付出的645萬元；而中職史上第一次採取「人+錢」方案是2020年賴鴻誠轉戰樂天桃猿隊，富邦悍將隊選擇234萬元及楊瑞承。