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新北U18／余謙現身加油 還捐贈東體「出力」風衣外套

中央社／ 新北20日電
2023新北國際城市U18棒球邀請賽台東縣隊此次以台東體中代表參賽，20日在三重棒球場與台南市隊交手，台東體中校友、中職中信兄弟隊投手余謙（前排左3）也現身替學弟加油。（台東體中提供）中央社
2023新北國際城市U18棒球邀請賽台東縣隊此次以台東體中代表參賽，20日在三重棒球場與台南市隊交手，台東體中校友、中職中信兄弟隊投手余謙（前排左3）也現身替學弟加油。（台東體中提供）中央社

中職中信兄弟投手余謙今天現身三重棒球場看學弟台東體中（台東縣）比賽，並捐贈寫有原住民語加油意思的「出力」風衣外套，台東縣隊今天在新北U18棒球賽擊敗台南市隊晉級。

2023新北國際城市U18棒球邀請賽台東縣隊此次以台東體中代表參賽，今天在三重棒球場與台南市隊交手，台東體中校友、兄弟隊投手余謙也有現身替學弟加油。

余謙除了勉勵學弟外也在賽後安排捐贈風衣外套儀式，外套背後寫有原住民語有加油意思的「出力」，手臂上則有代表余謙的「YU 49」，除了感謝母校過往的栽培，也期待未來有更多學弟能在職棒舞台發光。

台東縣隊今天與台南市隊交手，台東縣隊2局下有攻勢，靠著保送、犧牲觸擊、失誤先跑回1分，吳東霖安打送回第2分，再靠著余新喆、林泊廷接連安打多添1分保險分。

台東縣隊今天由投手陳世展先發，總計投2局無失分，陽宇中繼投4.1局被敲4支安打，失掉2分（1分責失分），黃宇昇後援0.2局穩守，沒有多掉分數，台東縣隊以3比2搶勝。

台東縣隊搶勝，分組預賽戰績2勝1敗，台南市隊戰績也是2勝1敗，比較對戰後，台東縣隊以分組第一晉級、台南市隊分組第2晉級。

棒球 余謙

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