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中職／台灣球員「這樣就夠了」 獅隊玉木朋孝點出問題

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅守備教練玉木朋孝。記者余承翰／攝影
統一獅守備教練玉木朋孝。記者余承翰／攝影

統一獅隊日籍教練玉木朋孝在台灣獲得「魔鬼教練」的稱號，他也直言台灣球員容易產生「這樣就夠了」的想法，加上台灣教練比較溫和，這兩點與日本球界有很大不同。

玉木朋孝去年球季結束後，選擇來到台灣加盟獅隊擔任守備教練，今年球員守備進步有目共睹，也提前獲得2年續約，明年將賦予一、二軍綜合守備及跑壘教練任務，他透露這是總教練林岳平和首席教練高志綱向球團爭取的結果。

玉木朋孝在接受日媒「sportiva」訪問時表示，自己到了台灣後，被當地媒體說「玉木教練很嚴格」，但他認為在職棒領域，嚴格是理所當然，「老實說，嚴格的程度連在日本的三分之一都沒有拿出來。」

玉木朋孝起初以二軍守備教練獲聘，春訓期間的指導獲得好評而轉為一軍教練，他也點出，台灣球員雖然身體素質很高，卻未能好好發揮，「如果可以更靈活運用頭腦、更深入學習棒球，可以變得更好。」

「在日本，會有追求極限的想法，對吧？」玉木朋孝說：「但是在台灣棒球界，感覺球員會有『這樣就夠了』的想法，似乎因此讓成長停滯。」

感受到台灣棒球還有進步空間，玉木朋孝為了讓球隊拿下勝利，他願意成為「像魔鬼般嚴厲的教練」，玉木朋孝指出，台灣教練指導時多半比較溫和、寬鬆，沒有鬼一般的教練，「球隊會變得鬆懈。」

玉木朋孝舉例，在台灣職棒比賽中出現外野飛球時，有些內野手站位不對，但卻看不到內野教練馬上提醒，另外局間練習時捕手通常是站著傳球，但應該要像比賽中以蹲姿傳球，這個點教練也沒有提醒。

日本棒球以細膩著稱，玉木朋孝也指出，自己會提醒發現的問題，希望球員能在訓練中更有意識練習，否則無法贏球，「想多告訴他們一些『這是重要的事』的觀念。」

棒球 林岳平 統一獅

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