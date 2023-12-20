新北U18／日籍投手深見一騎速差破40公里 王傳家看好潛力

新北U18棒球賽新北白隊日籍投手深見一騎今天中繼登板投0.2局無失分；深見一騎高中才開始接受正規棒球訓練，但教頭王傳家看好潛力，點出投球速差可達40公里、動作穩定性佳是優勢。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽新白北隊此次以鶯歌工商為主體，加入崇義高中和秀峰高中球員組成聯隊，陣中崇義高中日籍投手深見一騎也很吸睛。

深見一騎連2天都有登板投球，昨天對高雄市隊後援登板投1局，投出2次三振無失分；今天對屏東縣隊中繼登板投0.2局，沒被敲出安打，投出1次保送、無失分，新北白隊以1比0擊敗屏東縣隊。

新北白隊總教練王傳家表示，深見一騎因為有球速優勢，此次聯隊中定位在後援，最快和最慢球速速差大，可以有效擾亂打者。深見一騎高中才開始接受正規棒球訓練，但王傳家點出他的動作穩定性好，穩定性會影響控球，很看好潛力和未來發展。

深見一騎表示，因為爸爸到台灣工作，所以來台讀書、打球，高一才接受正規訓練，一開始雖然感覺有點跟不上，但後來有慢慢適應，高一也有打擊，後來教練建議投球比較好，所以專心練投。

深見一騎目前最快球速約達144公里，但有一顆球速100公里出頭的曲球，可以有效製造速差，另外還有滑球和指叉球。

深見一騎首度加入聯隊直呼好玩，新北白隊陣中還有另外一名中日混血好手徐翔聖，融入沒有太大的問題。他表示，聯隊中的大家都很強，也有詢問徐翔聖怎麼讓球速變快和訓練方式。

深見一騎目前高三，畢業後會留在台灣讀大學，未來如果有機會希望可以到日職打球，他也會觀察日籍好手千賀滉大的投球動作和指叉球的投法。