新北U18／蘇子翔當「伏兵」 先發好投率新北白晉級

新北U18棒球賽新北白隊今天派出「伏兵」投手蘇子翔先發，5.1局無失分、好投壓制，率隊以1比0擊敗屏東縣隊、確定晉級，蘇子翔受隊友刺激也想朝投打二刀發展。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽新北白隊預賽首戰擊敗花蓮縣隊，昨天不敵高雄市隊，今天與屏東縣隊交手，開賽就有攻勢，游承勳率先敲出二壘打、靠著暴投上到三壘，高崇哲安打送回全場唯一1分。

新北白隊今天派出投手蘇子翔先發，前2局僅讓打者靠著保送上壘，直到3局才被敲出安打，今天總計用83球投5.1局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、2次保送，無失分，好投壓制是搶勝功臣。

新北白隊6局1人出局後啟動牛棚，深見一騎投0.2局，林鉑濬後援投1局，兩人都沒有失掉分數，幫助球隊守住勝利；新北白隊預賽拿下2勝、確定晉級，但晉級名次要等下午高雄市與花蓮縣比賽結果才會確定。

新北白隊總教練王傳家笑說，蘇子翔是球隊「伏兵」，加上今天這場比賽高中僅出賽投過3場，國中雖然是投手，但剛升上高中先讓手休息，等身體變強壯才又讓他回到投手丘，變化球不錯、速球也有威力，節奏掌控不錯，如果控球穩定一點會更好。

王傳家表示，新北U18算是高中木棒聯賽前哨戰，也透過這個比賽模擬一下投手群安排。

蘇子翔高一、高二專心打擊，升上高三暑假重新練投，他笑說很興奮，因為母隊鶯歌工商陣中也有很多二刀好手像是林鉑濬、曾偉喆，也有受到刺激。

蘇子翔自評今天第一局因為還不熟悉投手丘壞球偏多，但有越投越穩。蘇子翔是新泰國中畢業的球員，此次新北U18新莊棒球場球僮也有新泰學弟，他笑說：「想要表現給學弟看。」

蘇子翔國中球速約在125公里上下，目前球速進步到約137公里，擔任野手守備位置是中外野，他透露想要二刀發展，「但最近比較喜歡投球」。