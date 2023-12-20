中職／李多慧化身超帥女警打擊詐騙 網自首：把我送進監獄

今年加入樂天桃猿啦啦隊的李多慧因頂尖舞蹈實力，加上活潑個性，累積不少忠實粉絲，廣告代言接不完。近日她還與桃園市警察局合作，推出反詐騙年曆，照片一出，讓一票網友紛紛「自首」。

桃園市警察局官方臉書發文寫道，「打詐桃園隊集合！年度最受矚目企劃，即將發布！你必須具備『慧』眼，才能識偽裝，破謎團。最強打詐桃園隊和桃園啦啦隊女神強強聯手，誓言讓詐騙無所遁形！桃市府警察局年度鉅獻，你沒看過的李多慧。」

貼文還附上兩張視覺圖，李多慧搖身一變成為帥氣女警，網友紛紛歪樓表示，「老闆，我有罪！」、「你們有沒有辦法，把我送進去監獄裡」、「多慧快來抓我」、「犯罪率會不會變高？」、「很棒的宣傳，讓打詐不無聊」。