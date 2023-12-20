中職／經典賽封鎖中華隊古巴投手 傳雄鷹、兄弟都鎖定

國外媒體爆料，今年世界棒球經典賽曾代表古巴隊來台的右投羅梅洛（Miguel Romero），被中職台鋼雄鷹與中信兄弟隊鎖定，兩隊都在尋求簽下他的可能性。

羅梅洛在3月的經典賽中獲選為明星隊最佳投手之一，整個賽事出賽5場，8.2局投出13次三振、防禦率2.08，其中古巴對中華隊之戰，他接在前樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva）之後中繼，對中華隊2.2局投出4次三振，僅被敲1安。

「Pelota Cubana」記者迪亞茲（Yusseff Diaz）在X（舊稱推特）上指出，台鋼雄鷹與中信兄弟隊都對羅梅洛產生興趣，尋求能夠簽下羅梅洛的可能性。

29歲的羅梅洛在美職6個球季最高層級來到3A，今年球季在運動家隊3A共14場出賽，15局投出12次三振，但也有13次保送，防禦率6.60，並在5月中遭到釋出，生涯雖以後援為主，但之後到墨西哥、委內瑞拉冬季聯盟6場出賽都是先發。