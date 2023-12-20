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中職／雄鷹抽榜眼籤 悍將保住狀元籤

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
台鋼雄鷹隊由韓籍啦啦隊女神安芝儇抽出「2」號籤，收下明年選秀榜眼籤。圖／中華職棒提供
台鋼雄鷹隊由韓籍啦啦隊女神安芝儇抽出「2」號籤，收下明年選秀榜眼籤。圖／中華職棒提供

兩分半鐘的抽籤過程，決定台鋼雄鷹隊明年選秀順位命運，球團派出韓籍啦啦隊安芝儇當幸運女神，昨天抽出「2」號籤、收下榜眼籤，本季墊底的富邦悍將隊保住狀元籤。

雄鷹已在前兩年選秀保障狀元籤，明年需透過抽籤決定順位，有6分之1機會叼走悍將的狀元籤，各界高度關注雄鷹手氣，領隊劉東洋的每日運勢都成話題，最終雄鷹請出安芝儇，改機票多留1天，為球隊抽出關鍵籤。

安芝儇抽出前段班的2號籤，選秀順位也因此確定依序將是悍將、雄鷹、中信兄弟統一獅樂天桃猿味全龍隊。

安芝儇用中文說「現在很爽」，為這次抽籤，前天去超商買6包紅色的糖果、餅乾，也勤做善事、撿垃圾累積幸運值；雄鷹總教練洪一中對抽籤結果很滿意，「本來想說前3就OK，這個運氣沒有100分也有95以上。」

劉東洋解釋挑選女神抽籤的考量，「她來應援，台鋼獵鷹籃球隊兩場2連勝，來我們這邊冬盟4強、冠軍賽也贏了，真的是幸運女神。」此外，明年中職選秀因為多位旅外球員可能回歸而更受矚目，「我們也請一個外援的女神來抽。」

悍將保住狀元籤，接下來是否展開接洽張育成等旅外好手備受關注，領隊林華韋說：「旅外球員當然是重點選手，但國內選手也是不會放過，都會列入討論。」

林華韋表示，這些旅外選手都是很有經驗、非常好的選手，球隊抱持期待，但是合約也要合理；被問到「合約合理」是否指涉張育成，他說：「不只育成，幾位都會試著去了解。」旅日好手已有吳念庭、張奕投入選秀的態勢明朗。

台鋼雄鷹 張育成 林華韋 樂天桃猿 富邦悍將 統一獅 張奕 中信兄弟 味全龍 洪一中

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