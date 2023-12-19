快訊

寒流來襲！今愈晚愈冷風力亦增 「最冷時間點」曝光下探9度

評估到嘉義、雲林設先進封裝七廠？ 台積電晚間發聲了

搶攻年輕票！趙少康今與聯大學生座談 拋「這政見」獲全場熱烈掌聲

中職／雙獅為球芽基金頒獎 林佳緯進校長室有親切感

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
何恆佑、林佳緯為球芽基金擔任頒獎人。圖／球芽基金提供
何恆佑、林佳緯為球芽基金擔任頒獎人。圖／球芽基金提供

球芽基金邀請兩位現役中華職棒選手何恆佑林佳緯前往花蓮縣光復鄉、瑞穗鄉以及玉里鎮的服務學校擔任獎學金頒獎來賓，進入職棒快滿四年的何恆佑，剛打完冬季聯盟的賽事，就以想回饋基層的心直接搭車前往花蓮；林佳緯則以小時候就讀太巴塱國小曾領過球芽基金獎學金的學長身分，回到母校進行分享與經驗傳承。

林佳緯特地早起和小學弟、小學妹們一起參加太巴塱國小朝會，朝會結束後，佳緯也到校長室拜訪校長。林佳緯說：「我跟校長室很熟，因為國小的時候我就是負責打掃校長室的，走進來特別有種親切感，有段時間沒有回到國小校園，再次踏進學校的感覺好特別，看到學校的建築物都沒變，只是好像都變小了」。

頒獎結束後，兩位學長也以過來人的經驗與小球芽們進行分享，兩位學長不約而同都提到要小選手們多多閱讀培養思考能力，因為每個人的身體素質以及心理抗壓能力都不同，因此教練教導每個人的方式也會有所不同，要多多思考教練提出的訓練方法重點與用意，這樣才可以讓棒球路走得更長遠。

有小球員問到學長們是如何克服低潮時，何恆佑表示，最重要的是要先學會冷靜下來再去找出問題，有耐心的找尋目前最適合自己方法及資訊去讓自己走出低潮；林佳緯則以回顧自己過往最佳狀況的影片來找尋克服低潮的方式。

本次得到球芽基金獎學金以及閱讀獎學金的合作學校有太巴塱國小、光復國小、富源國小、瑞穗國小、玉里國小、光復國中、瑞穗國中及三民國中共39位。

何恆佑、林佳緯為球芽基金擔任頒獎人。圖／球芽基金提供
何恆佑、林佳緯為球芽基金擔任頒獎人。圖／球芽基金提供

林佳緯 何恆佑 棒球

延伸閱讀

中職／球迷、會長2個角色都喜歡 蔡其昌點頭留任：義不容辭

中職／喬張育成返台？蔡其昌：現階段祝福他有美日合約

冬盟／黃勇傳關鍵一擊當英雄 中職扳倒社會人保住季軍

亞冠賽／最火的郭天信再見安！中華隊險勝澳洲拿季軍

相關新聞

中職／最強外掛！安芝儇抽出「2」號籤 悍將保住狀元籤

球迷敲碗已久，台鋼雄鷹隊選秀順位抽籤結果終於揭曉，由韓籍啦啦隊女神安芝儇為雄鷹抽出「2」號籤，明年將握有榜眼籤。

中職／安芝儇中文說「很爽」 撿垃圾累積運氣值

台鋼雄鷹隊選秀順位抽籤結果揭曉，由韓籍啦啦隊女神安芝儇為雄鷹抽出「2」號籤，明年將握有榜眼籤，安芝儇會後以中文直呼「現在...

中職／抽籤沒球賽緊張 悍將領隊看旅外眾星須考量價碼合理

台鋼雄鷹隊今天選秀順位抽籤結果出爐，拿到2號、榜眼籤，確定富邦悍將隊保住狀元籤，是否即刻展開與可望在明年投入選秀的旅外好...

中職／喬張育成返台？蔡其昌：現階段祝福他有美日合約

中職明年選秀順位在今天正式底定，各隊佈局也終於可以動起來，張育成的動向備受矚目，聯盟會長蔡其昌透露亞冠賽和張育成的互動，...

中職／球迷、會長2個角色都喜歡 蔡其昌點頭留任：義不容辭

蔡其昌在2021年1月上任中華職棒聯盟會長，即將3年任期屆滿，昨天6球團發出聲明建請連任會長，蔡其昌今天對此回應，給他繼...

中職／每日運勢成話題 雄鷹領隊好奇：那我的好嗎？

今天登場的台鋼雄鷹隊選秀順位抽籤備受矚目，領隊劉東洋的每日運勢也變成話題，手氣成為球迷焦點讓他頗意外，還好奇問起：「那我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。