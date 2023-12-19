中職／雙獅為球芽基金頒獎 林佳緯進校長室有親切感

球芽基金邀請兩位現役中華職棒選手何恆佑與林佳緯前往花蓮縣光復鄉、瑞穗鄉以及玉里鎮的服務學校擔任獎學金頒獎來賓，進入職棒快滿四年的何恆佑，剛打完冬季聯盟的賽事，就以想回饋基層的心直接搭車前往花蓮；林佳緯則以小時候就讀太巴塱國小曾領過球芽基金獎學金的學長身分，回到母校進行分享與經驗傳承。

林佳緯特地早起和小學弟、小學妹們一起參加太巴塱國小朝會，朝會結束後，佳緯也到校長室拜訪校長。林佳緯說：「我跟校長室很熟，因為國小的時候我就是負責打掃校長室的，走進來特別有種親切感，有段時間沒有回到國小校園，再次踏進學校的感覺好特別，看到學校的建築物都沒變，只是好像都變小了」。

頒獎結束後，兩位學長也以過來人的經驗與小球芽們進行分享，兩位學長不約而同都提到要小選手們多多閱讀培養思考能力，因為每個人的身體素質以及心理抗壓能力都不同，因此教練教導每個人的方式也會有所不同，要多多思考教練提出的訓練方法重點與用意，這樣才可以讓棒球路走得更長遠。

有小球員問到學長們是如何克服低潮時，何恆佑表示，最重要的是要先學會冷靜下來再去找出問題，有耐心的找尋目前最適合自己方法及資訊去讓自己走出低潮；林佳緯則以回顧自己過往最佳狀況的影片來找尋克服低潮的方式。