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UBL／8強出爐 開南大學比對戰關係搶下門票

中央社／ 台北19日電

大專棒球聯賽（公開一級）8強球隊出爐，開南大學今天雖以1比3不敵國立體大，但比較對戰關係後仍取得8強門票，8強複賽將於27日在台體大棒球場開打。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽今天結束，今天賽前8強隊伍確定5席，分別為南華大學、國立體大、文化大學、台灣體大和輔仁大學，今天決定另外3席資格。

開南大學今天與國立體大交手，開南大學3局下靠著內野安打、曾昱磬三壘打先馳得點，國立體大前5局沒有拿下分數，6局上鄭瑋翔率先敲出安打，再靠著觸身球保送、盧奕呈安打送回追平分。

國立體大8局上再靠著失誤、觸身球保送，范育銓二壘打送回2分超前比數，開南大學比賽後半段無力追分吞敗。

開南大學賽後戰績8勝7敗，與崑山科大、嘉義大學戰績相同，比較對戰關係後，開南、嘉大取得晉級門票。

大專聯賽（公開一級）8強出爐，排名依序為南華大學、國立體大、文化大學、輔仁大學、台灣體大、台北市大、嘉義大學和開南大學。

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