UBL／高苑、嘉藥下學年度降為公開二級
大專棒球聯賽（公開一級）預賽今天結束，高雄大學最後一戰5比1擊敗遠東科大搶下第3勝，與高苑科大戰績相同，比較對戰後保級，高苑科大、嘉藥大學下學年度降為公開二級。
112學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽今天結束，高雄大學今天與遠東科大交手，高雄大學先發投手方國瀚投5.2局被敲4支安打，投出3次三振、5次四壞保送，僅失1分責失分、展現壓制力。
高雄大學1局下靠著安打、接連2次四壞保送攻占、滿壘，再靠著高飛犧牲打跑回第1分，3局下彭雨至、馮育翔都敲二壘打再拿1分，杜家逸補上安打送回球隊第3分。
高雄大學4局下再靠著接連安打、盜壘跑回分數，遠東科大6局上追回1分，高雄大學6局下再添1分保險分，終場以5比1搶勝，賽後戰績3勝12敗。
高苑科大今天以3比5不敵輔仁大學，賽後戰績也是3勝12敗，比較對戰關係後高雄大學排名14名，高苑科大排名15，嘉南藥理大學戰績2勝13敗排名墊底，最後2名球隊高苑科大、嘉藥大學下學年度降級打公開二級賽事。
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