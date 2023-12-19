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棒球／大專聯賽北市大搶第9勝 取得8強複賽門票

中央社／ 台北19日電

大專棒球聯賽（公開一級）預賽最後一日賽程，台北市大今天與嘉南藥理大學交手，北市大比賽前半段積極搶分，汪家毅1安2打點，率隊以5比2搶下預賽第9勝、晉級8強。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽北市大今天與嘉藥大學交手，北市大3局上2人出局後靠著保送、汪家毅三壘打先馳得點，4局上靠著保送、安打、失誤跑回第2分。

北市大5局上再起攻勢，靠著失誤、安打、觸身球保送攻占滿壘，滿壘時再選到四壞保送擠回1分，洪焄翔高飛犧牲打再添1分；北市大6局上再靠著3次保送攻占滿壘，汪家毅發揮選球能力再選到保送、擠回團隊第5分。

嘉藥大學前8局打線沒能拿下分數，直到9局下靠著保送、安打、失誤高飛犧牲打先拿下1分，再靠著失誤跑回第2分，攻勢沒有延續吞敗。

北市大先發投手邱承奕投5局被敲出6支安打，投出3次三振、沒有四壞保送，沒有失掉分數，好投壓制幫助球隊搶下預賽第9勝，確定取得8強門票，8強複賽將於27日在台中台體大棒球場開打。

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