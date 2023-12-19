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中職／球迷、會長2個角色都喜歡 蔡其昌點頭留任：義不容辭
蔡其昌在2021年1月上任中華職棒聯盟會長，即將3年任期屆滿，昨天6球團發出聲明建請連任會長，蔡其昌今天對此回應，給他繼續為棒球服務的機會，自己不會推辭，未來3年會像過去3年一樣努力，讓職棒環境更好。
中職會長任期3年，可以連任一次，先前蔡其昌在年度頒獎典禮的發言帶來懸念，當時他感性表示，「謝謝給我3年時間，為棒球運動奉獻一點點心力，中職會長不一定有我，但推動台灣棒球一定有我。」6球團昨天發出聯合聲明，細數蔡其昌上任以來的成績，看到他的能力及對棒球的熱愛，實現上任時「把餅做大」的願景，感謝他3年來的付出，也希望他能留任，繼續帶領中職。
蔡其昌今天表示，會長任期就是3年一任，3年一到，今年在頒獎典禮上的發言，是認為必須把自己的想法、態度對外說明，「我當時是想說如果可以回去當球迷也滿好的，球迷才可以很熱血為球員、球隊加油。」
6球團的聲音，他聽到了，蔡其昌表示，「制度上我可以連任一次，球團表達留任，我也有看到大家的想法，我也很樂意，如果有機會讓我再為棒球服務，這是義不容辭的事。」
他強調，當球迷、當會長，都是自己喜歡的角色，「只要給我服務的機會，我不會推辭。我還有3年時間，我會和過去3年一樣繼續努力，讓職棒環境更好，讓旅外球員認為中職也是很好的歸宿。」
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