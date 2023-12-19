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中職／每日運勢成話題 雄鷹領隊好奇：那我的好嗎？

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊由韓籍啦啦隊女神安芝儇抽出2號籤，明年選秀握有榜眼籤。圖／中華職棒提供
台鋼雄鷹隊由韓籍啦啦隊女神安芝儇抽出2號籤，明年選秀握有榜眼籤。圖／中華職棒提供

今天登場的台鋼雄鷹選秀順位抽籤備受矚目，領隊劉東洋的每日運勢也變成話題，手氣成為球迷焦點讓他頗意外，還好奇問起：「那我今天運勢好嗎？」他笑說，以結果來說，很難抽得比安芝儇更好。

雄鷹在過去兩年選秀保障狀元籤，第3次選秀必須透過抽籤決定順位，原本就是話題，加上前一次味全龍隊出現會長「代抽」5號籤，都讓這次抽籤會議更受矚目，當時還在聯盟任職的劉東洋，也在會議室內見證代抽插曲。

劉東洋的星座和生肖連日來躍上網路版面，球迷積極為他翻查星座運勢、農民曆，找出他的幸運方位、幸運色、貴人等資訊，各種神解都出爐。

雄鷹今天由安芝儇抽出「2」號籤，確定明年選秀握有榜眼籤，總教練洪一中大讚是「95分的結果」。劉東洋會後被問到有沒有注意到球迷相當關心他的運勢，笑說沒有注意，「那我的（運勢）好嗎？」得到肯定的答案後，他表示：「以結果來說，要抽得比她好滿難的吧！她已經算成功達成任務了。」

劉東洋表示，這回抽籤受到外界這麼多關注，想說讓話題更發酵，對中職也是好事，因此發想請出安芝儇來抽，還自嘲「看我抽有什麼意思？」

選秀 台鋼雄鷹 中職

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