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中職／豪勁追蹤雄鷹IG 領隊笑答：最近滿多人追蹤我們

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊終結者豪勁追蹤雄鷹IG引發外界討論。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊終結者豪勁追蹤雄鷹IG引發外界討論。 聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊明年升上一軍，進入最後階段的補強，洋將物色也在著手進行，近期屢被注意到洋將追蹤雄鷹IG帳號引發想像空間，包括樂天桃猿隊終結者豪勁。領隊劉東洋表示，確實有一個洋將位置會放在終結者，但目前沒有接觸豪勁。

雄鷹升上一軍前兩年擁有多一名外援紅利，但限制不能同一守位，意即至少會有一位洋砲。

劉東洋表示，持續和總教練洪一中、球探部門討論，「洋砲考量會在攻擊力、具有長打能力。」他指出，雄鷹在冬季聯盟的成績看起來，打擊率還不錯，但長打比較欠缺，「明年有王柏融加入，還需要一位比較有長打能力的選手，不會侷限守備位置。」

近期福來喜、豪勁都被注意到追蹤雄鷹帳號，劉東洋笑答：「最近追蹤我們的滿多的欸！」他表示，球隊確實有終結者的需求，有4、5個人選在考慮，確定會把一位洋將名額放在這個位置，但目前確實未與豪勁接觸。

豪勁在猿隊留在球季結束，母隊在明年2月28日以前握有優先續約權。

樂天桃猿 台鋼雄鷹 王柏融

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