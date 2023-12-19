中職／喬張育成返台？蔡其昌：現階段祝福他有美日合約

中職明年選秀順位在今天正式底定，各隊佈局也終於可以動起來，張育成的動向備受矚目，聯盟會長蔡其昌透露亞冠賽和張育成的互動，有稍微打探他的想法，現階段希望先祝福他在美職或日職有合約，「等到確定，再進入下一階段。」

張育成在市場上等待合約，近日在訪問中透露動了返鄉打球的念頭，但尚無中職球隊接觸，值得關注是否在選秀順位確定後，開始有球隊動起來。

台鋼雄鷹隊握有榜眼籤，領隊劉東洋表示，這個順位屬於半主動、半被動，「還是要看哪些選手回來，才可以進入下一步的佈局。」他指出，以大環境來說，當然希望有越多旅外選手回來。

張育成是史上在大聯盟成就最高的台灣野手，是否可能動用優秀旅外球員條款，蔡其昌透露與張育成的互動，「亞冠賽和育成在東京巨蛋看球，很長時間溝通，大概可以掌握到他的想法，如果美國沒有大聯盟合約、日職沒有一軍合約，他不會留戀在小聯盟遊走，會希望還在巔峰狀態回到中職打球。」

蔡其昌表示，「我覺得以育成的身手，還是期待他在大聯盟或日職一軍有合約，我們要祝福他。」他強調，現在無法假設他一定會回來，對張育成的下一步抱持祝福，若真的確定要回來台灣，再進入下一階段。