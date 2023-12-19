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中職／抽籤沒球賽緊張 悍將領隊看旅外眾星須考量價碼合理

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將領隊林華韋。 聯合報系資料照
富邦悍將領隊林華韋。 聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊今天選秀順位抽籤結果出爐，拿到2號、榜眼籤，確定富邦悍將隊保住狀元籤，是否即刻展開與可望在明年投入選秀的旅外好手接洽？領隊林華韋表示，不只是旅外，國內選手也都會列入考慮。

雄鷹明年選秀順位必須透過抽籤決定，有6分之1的機率會帶走悍將的狀元籤，也被視為是會議中最緊張的一隊。悍將由行銷部總監姜漢威出席抽籤會議，確定雄鷹拿到榜眼籤後，林華韋會後也已接到消息，知道自家球隊留下狀元籤。

被問到是否緊張，林華韋表示，「不會啊！這怎麼會緊張，來了就面對，球賽比較緊張。」

味全龍隊當年抽到5號籤，確定悍將握有狀元籤後就展開接洽江少慶，今年是否如法炮製？林華韋表示，「旅外球員當然是重點選手，但國內選手也是不會放過，都會列入討論。」

林華韋表示，知道這些旅外選手都是很有經驗、非常好的選手，球隊也抱持期待，但他也強調：「合約也要合理，這也是考量之一。」被問到「合約合理」是否指涉張育成，他說：「不只育成，幾位都會試著去了解。」

林華韋 選秀 台鋼雄鷹

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