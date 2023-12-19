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中職／安芝儇中文說「很爽」 撿垃圾累積運氣值

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
韓籍啦啦隊女神安芝儇為雄鷹抽出「2」號籤，明年將握有榜眼籤。 記者陳宛晶／攝影
韓籍啦啦隊女神安芝儇為雄鷹抽出「2」號籤，明年將握有榜眼籤。 記者陳宛晶／攝影

台鋼雄鷹隊選秀順位抽籤結果揭曉，由韓籍啦啦隊女神安芝儇為雄鷹抽出「2」號籤，明年將握有榜眼籤，安芝儇會後以中文直呼「現在很爽！」雄鷹總教練洪一中表示，原本預期前3順位就很棒，「6分之1機率要抽到1號不容易，我本來想說前3就OK，這個運氣沒有100分也有95以上。」

抽籤會議今天下午4點在中職聯盟辦公室登場，雄鷹領隊劉東洋、洪一中、安芝儇皆出席會議。4點過後，會議室內傳出一聲女聲尖叫，答案隨後揭曉，安芝儇抽出前段班的2號籤，悍將保住狀元籤，兄弟退居探花。

明年選秀順位也因此確定依序將是富邦悍將、雄鷹、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍隊。

安芝儇透露，抽籤前球團有說不要緊張，所以來之前沒有很緊張也沒有很擔心，「相信不管什麼數字，只要認真為他們加油，台鋼就會有好成績，很放心去抽，抽到二號非常爽。」她笑說：「希望可以藉著這個鴻運，台鋼明年也有好成績。」

至於身上有沒有帶什麼幸運物？安芝儇說雖然今天沒有，但昨天有超商買了6個紅色的餅乾、糖果，希望帶來好運，「最近也有做善事、撿垃圾。」

劉東洋透露挑選女神抽籤的考量，「她來應援，獵鷹籃球隊兩場2連勝，來我們這邊冬盟四強、冠軍賽也贏了，真的是幸運女神。」他也提到，今年中職選秀因為多位旅外球員可能回歸而受矚目，「我們也請一個外援的女神來抽。」

中職選秀 台鋼雄鷹 啦啦隊

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