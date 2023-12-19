新北U18／高雄市隊高一楊宇翔建功 不論年紀求表現
新北U18棒球賽高雄市隊今天與新北白隊交手，高雄市隊唯一高一球員楊宇翔打出價值，4局敲出超前比數安打，幫助球隊以5比2搶勝；楊宇翔把壓力當動力，場上不分年齡、把自己做好。
2023年新北國際城市U18棒球邀請賽高雄市隊今天與新北白隊交手，新北白隊1局上靠著內野安打、保送、林鉑濬安打先馳得點，1局下高雄市隊靠著接連3支安打送回追平分。
新北白隊3局上再添1分，高雄市隊3局下靠著楊宇翔內野安打、保送，曾冠傑安打再度扳平比數，4局下1人出局後林劭威安打、楊宇翔適時安打送回超前分。
高雄市隊5局下再起攻勢，全科諺敲出安打、暴投上到二壘，再靠著接連保送、觸身球保送擠回1分，接著靠著野手選擇跑回團隊第5分、順利搶勝。
高雄市隊教練葉欲新表示，昨天首場比賽有點沒有進入狀況，賽後有提醒球員放開打，今天先發投手謝義城表現很好，幫助球隊搶下這一場比賽。
新北白隊今天派出U18世界盃棒球賽國手曾偉喆先發，賽前練習時高雄市隊也有特別把練打投球距離拉近，讓打者適應比較快的球速，葉欲新提醒球員面對球速快的投手，提早準備好、把球打平。
今天的打擊功臣楊宇翔單場2安、1打點，還有一次靠著失誤上壘，葉欲新表示，雖然楊宇翔才高一，但不管守備、打擊、腳程都很好，放入先發打線中也讓學長有點競爭的感覺。
身為球隊唯一高一球員，楊宇翔坦言有壓力，但也提到學長、教練都有鼓勵大膽表現，提到會把這個當作動力，場上不管年紀、把自己做好就好，自評場上優勢是腳程和不容易被三振，國中時就有對過曾偉喆，今天再度對戰感覺「一樣很強」。
曾偉喆高中目標不要受傷、把身體練強壯，喜歡中職味全龍隊的球風，但最欣賞的球員是富邦悍將野手王勝偉，「因為他守備很好、私底下也很認真。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言