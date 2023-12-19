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青棒／高中鋁棒聯賽翁偉翔先發好投 普門奪隊史第2冠

中央社／ 台北19日電
高中鋁棒聯賽冠軍戰普門中學與平鎮高中連2年爭冠，普門19日靠著高三投手翁偉翔（圖）先發6局失1分好投，率隊以3比1搶勝。 （學生棒球運動聯盟提供）中央社
高中鋁棒聯賽冠軍戰普門中學與平鎮高中連2年爭冠，普門19日靠著高三投手翁偉翔（圖）先發6局失1分好投，率隊以3比1搶勝。 （學生棒球運動聯盟提供）中央社

高中鋁棒聯賽冠軍戰普門中學平鎮高中連2年爭冠，普門今天靠著高三投手翁偉翔先發6局失1分好投，率隊以3比1搶勝，睽違6年奪下隊史第2冠、成功復仇。

112學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）冠軍戰，挑戰衛冕的平鎮高中，普門中學乘著地主氣勢，今天1局下率先有攻勢，陳韋帆敲出二壘安打，接著觸擊推進、高飛犧牲打先馳得點，平鎮則在2局上利用劉軒誌安打追平比分。

普門2局下再由范定榆安打打回分數，到了5局下，余子承、陳韋帆安打再敲進1分增添保險。

平鎮前6局、局局有攻勢，但無法製造大量得分，普門投手翁偉翔屢屢化解危機，到7局上投完第一球後，達到100球退場門檻，莊偉祥接手後演出3上3下，讓平鎮連霸夢碎。

普門先發投手翁偉翔6局被敲偏多10支安打，但僅失1分，拿下勝投與MVP，是最大功臣。普門總教練洪榮宏表示，翁偉翔球速可到140公里以上，危機處理能力好，在鋁棒組可說是王牌，「他原本希望可以升上木棒組，教練團一直跟他溝通，肯定他是最好的。」

翁偉翔表示，今天策略是投給對手打，相信守備會處理好，這場投100球可說是「燃燒小宇宙了」。翁偉翔高一時還是野手，當時在鋁棒聯賽16強時對平鎮出現致命失誤，後來專職投手，用不同身分復仇成功。

翁偉翔說，對當時失誤印象深刻，這場一定要贏，感謝教練相信他，還有佛光山提供的資源。普門抱回鋁棒聯賽隊史第2冠，也是教頭洪榮宏帶隊5年的第1冠，他坦言「要飆淚了」。

普門中學 平鎮高中

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