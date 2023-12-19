新北U18／林雋元完投勝 看「八尺門的辯護人」想成律師

新北U18棒球賽嘉義市隊投手林雋元今天完投7局失2分，率隊以7比2擊敗澳洲昆士蘭隊。林雋元很有想法，考量身材和球技限制發展，希望有一技之長，受影集「八尺門的辯護人」影響，目標成為律師。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽嘉義市隊今天與澳洲昆士蘭隊交手，嘉義市隊先發投手林雋元展現壓制力，前6局僅被敲出3支安打，直到7局上體力下滑，單局被敲4支安打失掉2分，但及時回穩，沒有多掉分數，幫助球隊守住勝利。

嘉義市隊總教練蔡士偉表示，林雋元以目前的身高條件來看，未來真的要走棒球這條路可能不是這麼容易，現在中職環境競爭，球速沒有140公里也很難生存。

林雋元練投時間不長，蔡士偉表示，林雋元本來是游擊手，但因為守備優於攻擊，在球隊內發展空間有限，所以讓他改練投手，有內野守備底、在投手丘上守備能力很好，場上沉穩、表現穩定。

林雋元目前高三，他先前受訪曾表示大學應該不會再打球，希望好好讀書、成為律師。他表示，目前都還在考慮中，課業成績在學校有維持在前3名，也知道自己條件不突出，希望能多元發展，棒球未來當作興趣，希望學一技之長，因為讀文組，所以把最高志願律師作為目標。

對於今天比賽表現，林雋元表示，澳洲隊打者攻擊欲望很強、身材很突出，但比較容易揮到偏差的壞球，今天主要用滑球壓制對方打者、收到不錯的效果，但投到7局有點沒力，有些失投球被對手掌握到形成安打失分。

林雋元今天完投7局，被敲出7支安打，投出6次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，拿下勝投。