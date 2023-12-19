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新北U18／陳暐翰攻守俱佳 嘉義市隊搶首勝

中央社／ 新北19日電
新北U18棒球賽嘉義市隊19日與澳洲昆士蘭隊交手，嘉義市隊終場以7比2搶下首勝，陳暐翰（圖）攻守表現佳，敲出二壘打、帶有2分打點。 （大會提供）中央社
新北U18棒球賽嘉義市隊19日與澳洲昆士蘭隊交手，嘉義市隊終場以7比2搶下首勝，陳暐翰（圖）攻守表現佳，敲出二壘打、帶有2分打點。 （大會提供）中央社

新北U18棒球賽嘉義市隊今天與澳洲昆士蘭隊交手，嘉義市隊4局把握機會攻勢串聯搶分，終場以7比2搶下首勝，陳暐翰攻守表現佳，敲出二壘打、帶有2分打點。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽嘉義市隊預賽首戰不敵新北藍隊，今天與澳洲昆士蘭隊交手，兩隊前3局沒有拿下分數，4局下嘉義市隊靠著保送、張凱堯二壘打先拿1分，再靠著陳閩泉安打推進，1人出局後陳暐翰二壘打、一棒2分幫助球隊拉開領先差距，再靠著暴投、高飛犧牲打跑回第4分。

嘉義市隊5局下靠著安打、失誤、高飛犧牲打再拿1分，6局下再靠著安打、盜壘、保送、失誤、暴投添2分險分。

昆士蘭隊比賽前半段打線受制，直到7局上抓準嘉義市隊先發投手林雋元體力下滑，靠著接連安打追回2分，但攻勢沒有延續吞敗。

嘉義市隊搶下預賽首勝，總教練蔡士偉表示，比賽還是要看內容，不論輸贏球員都盡力了，有時候也要看運氣，昆士蘭隊也沒有輸的差距很大，只是守備失誤和保送比較多。

嘉義市隊打者陳暐翰今天4局敲出二壘打、貢獻2分打點，5局選到四壞保送上壘，守備上也有穩定發揮，蔡士偉表示，教練團要求球員球來喜歡的就全力揮，結果無法掌控，只要在打席中完成良好的揮棒就可以。

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