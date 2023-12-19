新北U18／新北白隊柯楊承勛好投 拿球睡覺練成拿手變速球

新北白下勾投手柯楊承勛睡覺拿著球找感覺，摸索出最適合的變速球握法，成拿手球路，球速雖不快，但總教練王傳家稱讚控球、球質好，不畏懼左打者很難得，他也在17日新北U18對花蓮拿勝投。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽新北白隊此次以鶯歌工商為主體，加入崇義高中和秀峰高中球員組成聯隊參賽，17日與花蓮縣隊比賽，新北白隊派出投手柯楊承勛先發4局無失分，率隊以4比0搶下首勝。

「鶯歌潛水艇」柯楊承勛是下勾投手，新北白隊總教練王傳家表示，柯楊承勛的控球精準、球質不錯。雖然大家印象中怪投會「恐左（打）」，但王傳家表示，柯楊承勛沒有畏懼左打者，有效利用速差擾亂打者節奏，球的進壘角度控制好，不會有太大的落差。

柯楊承勛國小雖有投球，但升上國中後以打者為主，國二時因為球隊缺投手戰力，加上他的投球姿勢特殊，才又重回投手丘。談起「怪投恐左」，柯楊承勛表示，左打者確實會對自己的球路掌握比較好，只能想辦法把球路丟得刁鑽一點。

柯楊承勛除了直球外還有二縫線速球、變速球、曲球、滑球，也透露最拿手的變速球摸索過程，平時睡覺習慣會拿著一顆球，高一某天睡覺時拿著球突然找到一個舒服的握球感覺，隔天起床嘗試投球、就投出品質不錯的變速球。

柯楊承勛自評高中3年身材、體態都有變好，剛進到高中最快球速才100公里出頭，現在進步到120公里左右，但希望球速再往上提升，也有多做重量訓練，希望有幫助。

柯楊承勛偶像是日職埼玉西武獅隊的下勾投手與座海人，平時也會看與座海人的投球影片，觀察他如何運用身體發力。柯楊承勛目前高三，職棒是最後目標，但高中畢業應該還是會先讀大學磨練。