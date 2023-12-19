中職／打145場磨練 雄鷹備戰上一軍

台鋼雄鷹隊前天在亞洲冬季棒球聯盟奪冠，今年磨練145場比賽畫下句點，接下來重頭戲就是新球季加入中職一軍賽事，總教練洪一中也將重返最熟悉的戰場，雄鷹領隊劉東洋說：「洪總領軍讓全隊繃緊神經，所有人凝聚在一起，這對正在打造的新球隊很重要。」

中職最近一軍6隊規模已是2008年，接下來連續12季都是4隊，前年味全龍隊成為第5隊，明年加上雄鷹終於回到6隊。

雄鷹從2月19日首場熱身賽到冬盟結束，整整10個月包括自辦熱身賽、二軍賽事、對業餘球隊交流賽、冬盟在內，一共進行145場比賽，劉東洋說：「就連秋訓練6休1也是為了適應明年一軍作息，全隊真的很辛苦。」

雄鷹10月20日奪下二軍總冠軍，不到兩個月的時間又在冬盟封王，劉東洋認為對選手的信心很有幫助。

他說，年輕球員一開始沒什麼信心，經過不少比賽磨練後，各方面都增強；藍寅倫、王溢正資深球員入隊後成為榜樣，隊型愈來愈清楚，都是連獲二軍、冬盟王座的原因。另外旅日好手王柏融重返中職，成為「台鋼大王」，帶來正面刺激，有助良性競爭。

中職今天將進行雄鷹抽籤會議，決定明年選秀會最終順位。