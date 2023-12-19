聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／打145場磨練 雄鷹備戰上一軍
台鋼雄鷹隊前天在亞洲冬季棒球聯盟奪冠，今年磨練145場比賽畫下句點，接下來重頭戲就是新球季加入中職一軍賽事，總教練洪一中也將重返最熟悉的戰場，雄鷹領隊劉東洋說：「洪總領軍讓全隊繃緊神經，所有人凝聚在一起，這對正在打造的新球隊很重要。」
中職最近一軍6隊規模已是2008年，接下來連續12季都是4隊，前年味全龍隊成為第5隊，明年加上雄鷹終於回到6隊。
雄鷹從2月19日首場熱身賽到冬盟結束，整整10個月包括自辦熱身賽、二軍賽事、對業餘球隊交流賽、冬盟在內，一共進行145場比賽，劉東洋說：「就連秋訓練6休1也是為了適應明年一軍作息，全隊真的很辛苦。」
雄鷹10月20日奪下二軍總冠軍，不到兩個月的時間又在冬盟封王，劉東洋認為對選手的信心很有幫助。
他說，年輕球員一開始沒什麼信心，經過不少比賽磨練後，各方面都增強；藍寅倫、王溢正資深球員入隊後成為榜樣，隊型愈來愈清楚，都是連獲二軍、冬盟王座的原因。另外旅日好手王柏融重返中職，成為「台鋼大王」，帶來正面刺激，有助良性競爭。
中職今天將進行雄鷹抽籤會議，決定明年選秀會最終順位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言