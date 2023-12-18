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UBL／輔大搶下第10勝 取得8強複賽門票

中央社／ 台北18日電
112學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽輔仁大學18日交手開南大學，輔大靠著于魁敲出關鍵超前比數安打、周義桓穩守，以4比2搶下預賽第10勝，確定晉級8強複賽。圖為輔大陣中周義桓13日出賽畫面。圖／大專體總提供（中央社）
112學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽輔仁大學18日交手開南大學，輔大靠著于魁敲出關鍵超前比數安打、周義桓穩守，以4比2搶下預賽第10勝，確定晉級8強複賽。圖為輔大陣中周義桓13日出賽畫面。圖／大專體總提供（中央社）

大專棒球聯賽（公開一級）預賽輔仁大學今天靠著于魁敲出關鍵超前比數安打、周義桓穩守，率隊以4比2擊敗開南大學，搶下預賽第10勝，也確定取得8強複賽門票。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽輔仁大學今天與開南大學交手，輔大3局下有攻勢，靠著曾佑恩安打、暴投、四壞保送、安打攻占得點圈，机崇宇適時安打送回2分取得領先。

開南大學前4局沒有拿下分數，5局上靠著保送、陳彥廷二壘打先追1分，再靠著趁傳、暴投跑回追平分。

輔大6局下再起攻勢，机崇宇率先敲出安打，再靠著保送、犧牲觸擊推進，2人出局後于魁適時安打，一棒2分幫助球隊超前比數；机崇宇今天單場3安貢獻2分打點是打線串連關鍵，于魁關鍵時刻敲出帶有2分打點安打也是功臣。

輔大先發投手林俊諺今天4局被敲3支安打，投出5次三振，但也有偏多4次保送，失掉2分責失分，周義桓接手後援投5局，被敲出4支安打，投出3次三振、無失分，替球隊穩守局面，球隊搶勝、周義桓為勝投。

輔大搶下預賽第10勝，賽後戰績10勝4敗，確定晉級8強複賽，另外4隊確定晉級的分別為戰績排名第一的南華大學為12勝2敗，國立體大與文化大學戰績同為11勝3敗，台灣體大戰績為10勝4敗，另外3張門票明天賽程結束後才會確定。

棒球 輔大 開南大學

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