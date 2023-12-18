中職／蔡其昌3年會長任期將滿 6球團聯合聲明盼連任

蔡其昌在2021年1月上任中華職棒聯盟會長，即將3年任期屆滿，今天由台鋼雄鷹隊代表6球團發出聲明，肯定蔡其昌擔任會長以來繳出各項成績都是各界肯定，除了感謝他的付出外，也期望他能連任會長，繼續帶領中職推動正在進行中、未來預定進行的計畫。

中職會長任期3年，可以連任一次，但蔡其昌在年度頒獎典禮的發言帶來懸念，當時他感性表示，「謝謝給我三年的時間，為棒球運動奉獻一點點心力，中職會長不一定有我，但推動台灣棒球一定有我。」

六球團今天發出聯合聲明，感謝他的付出，細數蔡其昌上任以來的成績，看到他的能力及對棒球的熱愛，「不僅完成許多被認為不可能的任務，更實現就任時所提出『把餅做大』的願景。因此，我們六球團共同建請蔡其昌會長連任中華職棒大聯盟會長，繼續與我們為中華職棒寫下精彩與奇蹟。」

六球團聲明如下：

自2021年我們五球團一致推薦蔡其昌副院長擔任中華職業棒球大聯盟會長三年以來，各項成績在我們球團、球迷及全體職棒從業人員心目中，都是職棒聯盟會長職務的最佳人選。

在眾多承先啟後的工作中，蔡其昌會長率領的聯盟團隊達成許多革新任務，其中包括聯盟規章全文上網公開、加強督促比賽用球的品質穩定、同步播放輔助判決畫面等，除了解決過往長期困擾球團、球員、球迷的問題得到有效的解決外，更在接任後促成台鋼雄鷹加盟，重返第六隊是聯盟睽違16年的榮景。

蔡其昌會長2021年就任後，遭遇的正是新冠疫情帶來的市場不確定性，及社會各項大型商業活動皆待復甦的時節，在他三年任期的努力之下，各球團也都明顯感受到春暖花開的市場氛圍，今年各球隊每場平均觀眾人數，更突破疫情前2019年的高峰5826人，突破6千人大關，明星賽人數更是翻倍成長，職業棒球關注度在這些年成長顯著。

國際賽部分，包括世界棒球經典賽，蔡會長指示聯盟同仁組成最強後勤團，攜手體育署一起執行一級賽事國家隊精進計畫，其中球界普遍認為最重要的設立常態情蒐團隊，更是過去所沒有的建樹。推動2023亞洲冬季聯盟的成功復辦，每屆主辦動輒投入上千萬預算，今年投入更多心力主辦，使球迷進場數比過去冬盟成長超過七成，也大幅降低虧損。更因賽事的成功，獲得韓國、澳洲等國球隊探詢明年參加的可行性。

蔡會長不只是在聯盟內持續推動創新改革，也以副院長身分推動修法，讓卡關多年的「運動產業發展條例」通過，此舉不只中職單一聯盟受益，台灣各項運動產業也都因為法案的運行，得以找到更多企業資源，朝永續蓬勃發展前進。對於球場的更新優化，蔡會長也協助各球團向教育部體育署爭取到桃園球場、新莊球場、台中洲際球場等場地更新優化經費超過三億元。

對球團而言，除了非常感謝蔡其昌會長及其所率領的聯盟團隊努力，更殷切的期待接下來能完成許多正在進行中或未來預定的計畫。這些年，蔡其昌會長自詡棒球志工，義務無給職為棒球界付出，已經展現十足的能力及對棒球的熱愛，不僅完成許多被認為不可能的任務，更實現就任時所提出「把餅做大」的願景。因此，我們六球團共同建請蔡其昌會長連任中華職棒大聯盟會長，繼續與我們為中華職棒寫下精彩與奇蹟。