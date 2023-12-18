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UBL／台東大學延長賽搶勝 保住晉級8強生機
大專棒球聯賽（公開一級）預賽台東大學今天與台北市大打到延長賽PK才分勝負，台東大學以6比0搶勝、保住晉級8強生機；嘉義大學今天擊敗高苑、拿下預賽第7勝。
112學年隊大專棒球聯賽（公開一級）預賽台東大學今天與台北市大交手，比賽前半段形成投手戰，兩隊9局打完都沒能拿下分數。
突破僵局制延長賽10局上，台東大學靠著曾宇慶二壘打先送回2分，再靠著觸身球保送、接連四壞保送、余義三壘打搶分，接著攻勢沒斷，再靠著觸身球保送、安打追加分數，單局攻下6分、奠定勝基。
台東大學後援投手陽任楷10局下半穩守，先飆2次三振，再讓打者敲出滾地球出局、凍結對手攻勢，幫助球隊守住勝利；陽任楷後援投2局沒被敲出安打，投出3次三振、無失分，拿下勝投。
台東大學賽後戰績7勝7敗、保住一絲晉級生機，明天預賽最後一戰將與文化大學交手。
嘉義大學今天與高苑科大交手投打發揮，嘉義大學派出大一投手秦善智先發，總計用71球投6局，被敲出4支安打，投出2次三振、無失分，有效壓制。
嘉義大學今天團隊敲出13支安打，2棒徐翊瑋單場2安3打點，打擊表現最亮眼，嘉大賽後戰績7勝7敗，也還保有晉級8強機會，明天預賽最後一戰將與南華大學交手。
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