新北U18／黃子睿中繼好投勝韓國 比哥哥更早踏上主場投手丘

新北U18棒球賽台南市隊黃子睿今天中繼4.1局失1分好投，率隊以3比2擊敗韓國京畿道隊晉級複賽；黃子睿穩定場上有霸氣，哥哥是富邦悍將投手黃子宸，也開玩笑說比哥哥更早踏上主場投手丘。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽台南市隊今天與韓國京畿道隊在新莊棒球場交手，台南市隊先發投手開賽有狀況，黃子睿3局接手中繼，投4.1局沒被敲出安打，投出7次三振、3次保送，失掉1分責失分，球隊搶勝、黃子睿為勝投。

台南市隊總教練田家銘表示，今天先發投手邱冠傑動作有點跑掉，造成表現落差大，馬上換上陣中最穩定的投手黃子睿接手，黃子睿各種球路都蠻精準的，場上投球也很有霸氣。

黃子睿表示，預賽這2場比賽教練團都有提醒，有狀況可能就會預備登場，來參賽前一週狀況不是很理想，球速有點下滑，但有想辦法調整回來，目前約找回6、7成的感覺，球速回到約138、139公里，生涯最快球速為140公里，有持續重量訓練，希望球速可以提升，目標投到150公里。

黃子睿最拿手的變化球是變速球，他透露主要是國中時球速還沒有特別快，希望有一個球種能讓打者打不好，跟隊友討論摸索，變速球投出心得；黃子睿首次與韓國球隊對戰，他表示韓國隊打者企圖心都很強，所以要不斷改變配球。

目前高三的黃子睿身高187公分，身材突出，哥哥是中職富邦悍將隊2022年選入的投手黃子宸，表哥是中職味全龍隊野手冉承霖、表姐夫是郭天信，黃子睿笑說，今天出發前有傳訊息給黃子宸開玩笑說：「我可能會比你更早踏上你們主場（新莊）的投手丘」，兄弟好交情，黃子睿笑說賽後還要打電話跟哥哥說。