快訊

「冰山美人」嫁280億富商封麥 揭北市632坪聖殿真面目

明起強烈冷氣團南下...恐成首波寒流凍全台 最冷時間點曝

新北U18／蔡承晉場內全壘打後抽筋 激勵士氣台南2勝晉級

中央社／ 新北18日電
2023新北國際城市U18棒球邀請賽台南市隊蔡承晉（前）18日在4局下跑出場內全壘打扳平比數，率隊擊敗韓國京畿道隊、晉級複賽，他賽後受訪表示，印象中上一次場內全壘打應該已經是少棒，很久沒有這麼全力衝刺。中央社記者謝靜雯攝 112年12月18日 中央通訊社
2023新北國際城市U18棒球邀請賽台南市隊蔡承晉（前）18日在4局下跑出場內全壘打扳平比數，率隊擊敗韓國京畿道隊、晉級複賽，他賽後受訪表示，印象中上一次場內全壘打應該已經是少棒，很久沒有這麼全力衝刺。中央社記者謝靜雯攝 112年12月18日 中央通訊社

新北U18棒球賽台南市隊今天與韓國京畿道隊交手，台南市蔡承晉接受學長郭天信指點有成效，今天4局下全力跑出場內全壘打帶起球隊士氣，率隊以3比2搶下2連勝、晉級複賽。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽台南市隊昨天擊敗台北市隊，今天與韓國京畿道隊交手，韓國隊2局上先馳得點，台南市隊4局下靠著蔡承晉跑出場內全壘打扳平比數。

台南市隊6局下靠著郭智元三壘打、呂泳鋐安打送回超前分，再靠著林劵壎二壘打再添1分保險分，京畿道隊7局上追回1分，追分不及、台南市隊搶下預賽2連勝，率先確定晉級複賽。

台南市隊總教練田家銘表示，京畿道隊投手控球精準，都把球投在邊邊角角，比賽前半段打者掌握沒有這麼好，4局蔡承晉追平比數全壘打帶起球隊士氣，6局再抓準對方投手體力下滑、球威沒有這麼好，把握機會串連攻勢搶分。

田家銘表示，蔡承晉個性比較靦腆，但打第一棒選球好、腳程快，頭腦也不錯；蔡承晉全力跑出場內全壘打後，7局守備時突然腳抽筋倒下，休息過後沒有大礙。

蔡承晉表示，印象中上一次場內全壘打應該已經是少棒，很久沒有這麼全力衝刺，跑過二壘後開始覺得有點累，可能因為太緊繃7局守備時才會突然腳抽筋。

蔡承晉也提到，印象裡國中有跟韓國的球隊打友誼賽，今天再度碰上韓國的球隊，覺得他們基本功很好，體型也很突出。

蔡承晉透露，先前打擊狀況有點不好，心態被帶走，今天上場打擊沒有多想、球來就打，先前南英商工畢業學長、現中職味全龍隊好手郭天信也有返校指導學弟，幫忙調整小細節，也會以學長為目標，欣賞郭天信在場上的拚勁和態度。

延伸閱讀

中職／龍隊遊行從天母衝到市府 郭天信笑說：好累

中職／郭天信奪金手套獎 不滿意打擊表現感謝隊友挺住

亞冠賽／最火的郭天信再見安！中華隊險勝澳洲拿季軍

亞冠賽／中澳戰打線重排 郭天信扛首棒對上老朋友

相關新聞

中職／桃猿補償方案要錢+1投手 陳俊秀部分轉隊費仍是新高

陳俊秀轉戰中信兄弟隊，原球團樂天桃猿隊連日討論後確定補償方案，將選擇「人+錢」，鎖定補強投手，預計在周三正式向聯盟提交。

UBL／台東大學延長賽搶勝 保住晉級8強生機

大專棒球聯賽（公開一級）預賽台東大學今天與台北市大打到延長賽PK才分勝負，台東大學以6比0搶勝、保住晉級8強生機；嘉義大...

新北U18／黃子睿中繼好投勝韓國 比哥哥更早踏上主場投手丘

新北U18棒球賽台南市隊黃子睿今天中繼4.1局失1分好投，率隊以3比2擊敗韓國京畿道隊晉級複賽；黃子睿穩定場上有霸氣，哥...

新北U18／蔡承晉場內全壘打後抽筋 激勵士氣台南2勝晉級

新北U18棒球賽台南市隊今天與韓國京畿道隊交手，台南市蔡承晉接受學長郭天信指點有成效，今天4局下全力跑出場內全壘打帶起球...

T1聯盟／卡森斯傷病史豐富 打法、性格和「魔獸」大不同

去年找來霍華德、今年找到柯森斯，T1雲豹連2季都給人大驚喜。只不過柯森斯有豐富的傷病史，加上打法、性格都和霍華德差很大，...

中職／味全龍簽下經典賽哥倫比亞國手 看中亞洲職棒資歷

中職味全龍隊備戰明年球季，領隊丁仲緯證實簽下今年世界棒球經典賽哥倫比亞隊國手艾雷拉（Jasier Herrera，暫譯）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。