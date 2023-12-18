新北U18／蔡承晉場內全壘打後抽筋 激勵士氣台南2勝晉級

新北U18棒球賽台南市隊今天與韓國京畿道隊交手，台南市蔡承晉接受學長郭天信指點有成效，今天4局下全力跑出場內全壘打帶起球隊士氣，率隊以3比2搶下2連勝、晉級複賽。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽台南市隊昨天擊敗台北市隊，今天與韓國京畿道隊交手，韓國隊2局上先馳得點，台南市隊4局下靠著蔡承晉跑出場內全壘打扳平比數。

台南市隊6局下靠著郭智元三壘打、呂泳鋐安打送回超前分，再靠著林劵壎二壘打再添1分保險分，京畿道隊7局上追回1分，追分不及、台南市隊搶下預賽2連勝，率先確定晉級複賽。

台南市隊總教練田家銘表示，京畿道隊投手控球精準，都把球投在邊邊角角，比賽前半段打者掌握沒有這麼好，4局蔡承晉追平比數全壘打帶起球隊士氣，6局再抓準對方投手體力下滑、球威沒有這麼好，把握機會串連攻勢搶分。

田家銘表示，蔡承晉個性比較靦腆，但打第一棒選球好、腳程快，頭腦也不錯；蔡承晉全力跑出場內全壘打後，7局守備時突然腳抽筋倒下，休息過後沒有大礙。

蔡承晉表示，印象中上一次場內全壘打應該已經是少棒，很久沒有這麼全力衝刺，跑過二壘後開始覺得有點累，可能因為太緊繃7局守備時才會突然腳抽筋。

蔡承晉也提到，印象裡國中有跟韓國的球隊打友誼賽，今天再度碰上韓國的球隊，覺得他們基本功很好，體型也很突出。

蔡承晉透露，先前打擊狀況有點不好，心態被帶走，今天上場打擊沒有多想、球來就打，先前南英商工畢業學長、現中職味全龍隊好手郭天信也有返校指導學弟，幫忙調整小細節，也會以學長為目標，欣賞郭天信在場上的拚勁和態度。