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T1聯盟／卡森斯傷病史豐富 打法、性格和「魔獸」大不同

中央社／ 台北18日電
卡森斯NBA生涯因頻頻遭受嚴重傷勢，被迫退出舞台。 美聯社
卡森斯NBA生涯因頻頻遭受嚴重傷勢，被迫退出舞台。 美聯社

去年找來霍華德（Dwight Howard）、今年找到卡森斯（DeMarcus Cousins），T1雲豹連2季都給人大驚喜。只不過卡森斯有豐富的傷病史，加上打法、性格都和霍華德差很大，是否會有同樣的吸票效應，就看球迷買不買單。

T1職業籃球聯盟台啤永豐雲豹連2個賽季都在洋將人選爆出驚喜，去年找來的霍華德雖僅合作1年，但執行長張建偉透露光是主場票房收入就進帳新台幣8000萬元。

今天雲豹再度確定前NBA球星卡森斯加盟，連2年都有NBA球星來台帶給球迷享受，只不過相較於霍華德的健康程度，卡森斯的傷病史就比較令人擔憂。

現年33歲的卡森斯畢業於美國肯塔基大學，2010年選秀會上首輪第5順位被沙加緬度國王選走，就此展開了他在國王的7個賽季，並且在2015-16年賽季開發出三分球的投射能力，讓他在進攻上更難防守。

2017年季中卡森斯轉隊到紐奧良鵜鶘後，就開始受到傷病困擾，2018年1月28日對火箭的比賽中，卡森斯受傷造成阿基里斯腱斷裂，剩餘賽季全部報銷，隨後轉隊到金州勇士，結果又再度傷到阿基里斯腱，只能繼續躺在傷兵名單。

卡森斯好不容易復出，卻又在2019年季後賽首輪第2場左腳股四頭肌撕裂再度宣告報銷，而隨後和洛杉磯湖人簽下1年合約試圖東山再起，結果在季前訓練時又發生十字韌帶撕裂傷勢，湖人只好將他釋出。

阿基里斯腱、股四頭肌、前十字韌帶都受過傷的卡森斯，並未放棄自己的NBA生涯，只不過受傷過後的他，場上移動速度更加緩慢、爆發力也不如以往，逐漸被現代NBA的快速球風給淘汰。

相較於霍華德（Dwight Howard）來台時平易近人、又會作秀的個性，卡森斯顯得相對冷靜，以往在NBA賽場上又常出現和裁判、對手爭吵後情緒暴走的畫面，目前的4場主場限定，會有怎樣激情的演出，大家勢必相當期待。

霍華德去年在T1職業籃球聯盟出賽20場留下平均23.2分、16.2籃板的數據，而更加年輕又有外線能力的卡森斯，得分能力應該會比霍華德更加出色，只不過從他抵台到出賽僅3天休息時間，能否和雲豹本土球員搭配得起來，又要看雙方的籃球智慧。

雲豹球團執行長顏行書在接受媒體訪問時透露，目前和卡森斯雖然只有4場主場比賽限定，「是因為他個人家庭因素的關係，我們也不方便代為公布，但後續合約保持彈性，至少能邀請到他來台灣打球，對球迷、雲豹球員來說都是福音，我們也確認他現在身體健康程度相當好。」

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