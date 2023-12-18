中職／中職開幕戰能否在台北大巨蛋 龍等場地調整和方案
中華職棒2024年賽季將於3月30日開打，開幕戰地點能否如願在台北大巨蛋開打，味全龍隊領隊丁仲緯表示，在亞錦賽前有正式去看過一次場地，但場地調整和方案都還需要討論。
中華職棒明年賽季將於3月30日開打，由今年總冠軍隊伍味全龍隊擔任主場球隊，開幕戰組合是味全龍主場迎戰樂天桃猿隊，但先前中職只公布對戰組合和賽程日期，獨缺比賽場地。
外界期待中華職棒明年能在台北大巨蛋開打，龍隊領隊丁仲緯表示，在先前亞洲棒球錦標賽開打前有正式去看過一次場地，但亞錦賽過後場地也會有一些調整，還需要跟遠雄巨蛋公司討論，也還要看對方提出的方案才會比較明朗。
味全龍隊捕手劉時豪季後行使自由球員（FA）權利，也傳出有數隊跟劉時豪接觸，丁仲緯表示，有持續和劉時豪談約，討論過合約架構、條件內容，1年或複數年約都有討論，但目前沒有確定，就看劉時豪的想法。
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