快訊

賴清德老家成打卡聖地 民眾特地北上自拍、有人闖花園與國安爆口角

下班注意！國一大貨車翻覆僅1車道通行 南下車流嚴重壅塞

中職／桃猿補償方案要錢+1投手 陳俊秀部分轉隊費仍是新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成15項球具義賣 包括「國防部長」戰袍與球棒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成舉辦實戰球具公益拍賣會，提供15項獨一無二的實戰球具，透過全球網路直播方式，邀請球迷無國界參與線上競標。圖／張育成經紀公司提供
張育成舉辦實戰球具公益拍賣會，提供15項獨一無二的實戰球具，透過全球網路直播方式，邀請球迷無國界參與線上競標。圖／張育成經紀公司提供

旅美好手張育成將於12月23日舉辦「張育成實戰球具公益拍賣會」，已連續舉辦3年的公益活動，今年將透過全球網路直播方式，邀請球迷無國界參與線上競標、奉獻自己的一分心力，拍賣15項獨一無二的實戰球具，包括今年3月在世界棒球經典賽跟隨他締造「國防部長」傳奇的多項球具。

今年張育成特別挑選出15項具有特殊意義的球具，每一項球具不僅承載著他棒球生涯中重要時刻，更是過去比賽中精彩瞬間的見證者，記錄他無數場比賽中的汗水與激情。

其中最引人注目的品項，首推張育成在經典賽披上的中華隊戰袍、特製釘鞋和敲出兩支關鍵全壘打的球棒；此外，拍賣品還包括六支他效力於波士頓紅襪隊時擊出的全壘打球棒，這六支球棒不僅有四支成功挑戰了紅襪主場芬威球場的「綠色怪物」，更見證了他在大聯盟生涯中的第20轟，成為張育成職業生涯的一個重要里程碑。

張育成長年關注弱勢團體，舉辦公益拍賣的初衷就是希望可以透過自己的力量，幫助到更多需要幫助的人，在過去兩年的拍賣會中，獲得許多球迷與善心人士的慷慨支持，共捐出逾兩百萬善款。

今年他期望凝聚更多人的力量，共同為社會盡一份心力，將愛與關懷傳遞更遠、更廣。此次公益拍賣活動所得扣除必要成本後，將捐贈給多個公益團體與母校，包括家扶基金會、沐風關懷協會、台東縣泰源國民中學、泰源國小、台中德芙蘭國小及社團法人中華小兔子新生命協會，這些受贈單位分別致力於推動體育獎學金、培訓少棒隊、支援弱勢族群、提供教育資源，以及培訓視障者成為專業咖啡師。

｜線上直播活動資訊｜

直播日期：2023/12/23 （六）

直播時間：17:00-19:00

直播平台：【張育成 Yu Chang】FB官方粉絲團與【緯來體育台】YouTube頻道

張育成舉辦實戰球具公益拍賣會，提供15項獨一無二的實戰球具，透過全球網路直播方式，邀請球迷無國界參與線上競標。圖／張育成經紀公司提供
張育成舉辦實戰球具公益拍賣會，提供15項獨一無二的實戰球具，透過全球網路直播方式，邀請球迷無國界參與線上競標。圖／張育成經紀公司提供
張育成舉辦實戰球具公益拍賣會，提供15項獨一無二的實戰球具，透過全球網路直播方式，邀請球迷無國界參與線上競標。圖／張育成經紀公司提供
張育成舉辦實戰球具公益拍賣會，提供15項獨一無二的實戰球具，透過全球網路直播方式，邀請球迷無國界參與線上競標。圖／張育成經紀公司提供

張育成

延伸閱讀

張育成重返無望後 誰會是大聯盟台將下一人？

2023「台灣Google熱搜關鍵詞」TOP10出爐！熱門人物他曾震撼全台　張育成重棒一揮打趴酸民

中職／旅美球星張育成不排除打中職 中職會長：當然歡迎

中職／張育成明年目標「1份合約」 一身綠王溢正讚好看

相關新聞

中職／桃猿補償方案要錢+1投手 陳俊秀部分轉隊費仍是新高

陳俊秀轉戰中信兄弟隊，原球團樂天桃猿隊連日討論後確定補償方案，將選擇「人+錢」，鎖定補強投手，預計在周三正式向聯盟提交。

冬盟／台灣第2隊 雄鷹奪冠

中職主辦的亞洲冬季棒球聯盟昨天落幕，新軍台鋼雄鷹隊在冠軍戰打出氣勢，利用日職紅隊投手群不穩，前3局狂攻7分奠定勝基，終場...

冬盟／小野寺賢人收拾日職紅 雄鷹成台灣第2支封王球隊

亞洲冬季棒球聯盟今天落幕，台鋼雄鷹隊在冠軍戰前3局狂攻7分，終場以7：1大勝日職紅隊，成為我國第2支在冬盟奪冠的球隊；雄...

中職／味全龍簽下經典賽哥倫比亞國手 看中亞洲職棒資歷

中職味全龍隊備戰明年球季，領隊丁仲緯證實簽下今年世界棒球經典賽哥倫比亞隊國手艾雷拉（Jasier Herrera，暫譯）...

中職／中職開幕戰能否在台北大巨蛋 龍等場地調整和方案

中華職棒2024年賽季將於3月30日開打，開幕戰地點能否如願在台北大巨蛋開打，味全龍隊領隊丁仲緯表示，在亞錦賽前有正式去...

MLB／張育成15項球具義賣 包括「國防部長」戰袍與球棒

旅美好手張育成將於12月23日舉辦「張育成實戰球具公益拍賣會」，已連續舉辦3年的公益活動，今年將透過全球網路直播方式，邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。