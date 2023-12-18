MLB／張育成15項球具義賣 包括「國防部長」戰袍與球棒

旅美好手張育成將於12月23日舉辦「張育成實戰球具公益拍賣會」，已連續舉辦3年的公益活動，今年將透過全球網路直播方式，邀請球迷無國界參與線上競標、奉獻自己的一分心力，拍賣15項獨一無二的實戰球具，包括今年3月在世界棒球經典賽跟隨他締造「國防部長」傳奇的多項球具。

今年張育成特別挑選出15項具有特殊意義的球具，每一項球具不僅承載著他棒球生涯中重要時刻，更是過去比賽中精彩瞬間的見證者，記錄他無數場比賽中的汗水與激情。

其中最引人注目的品項，首推張育成在經典賽披上的中華隊戰袍、特製釘鞋和敲出兩支關鍵全壘打的球棒；此外，拍賣品還包括六支他效力於波士頓紅襪隊時擊出的全壘打球棒，這六支球棒不僅有四支成功挑戰了紅襪主場芬威球場的「綠色怪物」，更見證了他在大聯盟生涯中的第20轟，成為張育成職業生涯的一個重要里程碑。

張育成長年關注弱勢團體，舉辦公益拍賣的初衷就是希望可以透過自己的力量，幫助到更多需要幫助的人，在過去兩年的拍賣會中，獲得許多球迷與善心人士的慷慨支持，共捐出逾兩百萬善款。

今年他期望凝聚更多人的力量，共同為社會盡一份心力，將愛與關懷傳遞更遠、更廣。此次公益拍賣活動所得扣除必要成本後，將捐贈給多個公益團體與母校，包括家扶基金會、沐風關懷協會、台東縣泰源國民中學、泰源國小、台中德芙蘭國小及社團法人中華小兔子新生命協會，這些受贈單位分別致力於推動體育獎學金、培訓少棒隊、支援弱勢族群、提供教育資源，以及培訓視障者成為專業咖啡師。

｜線上直播活動資訊｜

直播日期：2023/12/23 （六）

直播時間：17:00-19:00

直播平台：【張育成 Yu Chang】FB官方粉絲團與【緯來體育台】YouTube頻道