中職／味全龍簽下經典賽哥倫比亞國手 看中亞洲職棒資歷

中職味全龍隊備戰明年球季，領隊丁仲緯證實簽下今年世界棒球經典賽哥倫比亞隊國手艾雷拉（Jasier Herrera，暫譯），看中有亞洲職棒（日職）資歷，其餘洋將持續洽談中。

中華職棒味全龍隊拿下今年總冠軍，布局明年賽季，先確定簽下今年世界棒球經典賽哥倫比亞代表隊投手艾雷拉，丁仲緯接受中央社記者訪問表示，有了解艾雷拉的投球特性，應該會滿適合中職的。

艾雷拉2022年離開美職後短暫到美國獨立聯盟打球，隨後以育成球員合約加盟日本職棒埼玉西武獅隊，近兩年有在日職二軍出賽紀錄，本季二軍出賽9場，戰績2勝4敗，防禦率3.29，季後被釋出。

丁仲緯表示，日職的影片和數據都很完整，艾雷拉有過日職資歷，相信對於亞洲環境應該可以更快適應。

今年總冠軍賽後丁仲緯就曾透露，季末還在陣中的4名洋投伍鐸（Bryan Woodall）、鋼龍（Drew Gagnon）、布里悍（Jake Brigham）、錡龍（Mitchell Lambson）都會朝續約方向談，目前也是持續洽談中，明年球季整體洋將配置預計會有4、5名左右，但還需要後續更進一步確定。