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新北U18／朱育成改打開路先鋒敲三壘打 盼好表現球探看見

中央社／ 新北18日電
新北U18棒球賽高雄市隊野手朱育成（中）改打開路先鋒直言壓力大，但18日與屏東縣隊交手有適時一擊，敲出追平比數三壘打，高雄、屏東握手言和。中央社記者謝靜雯攝
新北U18棒球賽高雄市隊野手朱育成（中）改打開路先鋒直言壓力大，但18日與屏東縣隊交手有適時一擊，敲出追平比數三壘打，高雄、屏東握手言和。中央社記者謝靜雯攝

新北U18棒球賽高雄市隊野手朱育成改打開路先鋒直言壓力大，但今天與屏東縣隊交手有適時一擊，敲出追平比數三壘打，高雄、屏東握手言和；朱育成盼表現給球探看、職棒當目標。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽預賽高雄市隊今天與屏東縣隊交手，兩隊5局打完高雄市隊1比2落後，6局上高雄市隊靠著內野安打、犧牲觸擊、朱育成深遠三壘打添分，幫助球隊扳平比數，7局上再有得點圈機會，但朱育成沒能當英雄，兩隊終場2比2握手言和。

高雄市隊教練葉欲新表示，朱育成是力量好、擊球率高的球員，投手、打者都可勝任，但擔任打者出賽的機會比較多，主要是球隊外野位置需要他的打擊能力；朱育成今天總計4打數敲出1支三壘打，選到1次四壞保送，貢獻1分打點。

朱育成表示，6局上敲出三壘打，當時沒有想太多、球來就打，全力攻擊，對於打擊比較有信心，因為投球球速不快。朱育成也透露，過去多打後段棒次，這個比賽開始改打開路先鋒第一棒，但給自己的壓力大，想要每個打席都上壘。

朱育成目前高三，傾向往打者發展，這個比賽希望可以有好表現、展現給球探看，畢業若有機會選秀也是目標，畢竟從小打球的目標就是職業，自評場上優勢是冷靜。

棒球 選秀 球速

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