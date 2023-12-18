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新北U18／李致霖先發好投 高雄市隊教練讚：解讀比賽能力進步

中央社／ 新北18日電
2023新北國際城市U18棒球邀請賽預賽高雄市隊18日派出投手李致霖（圖）擔任先發，投6.2局失2分好投，因為投球數達單場上限105球強制退場，高雄市與屏東縣2比2握手言和。中央社記者謝靜雯攝
2023新北國際城市U18棒球邀請賽預賽高雄市隊18日派出投手李致霖（圖）擔任先發，投6.2局失2分好投，因為投球數達單場上限105球強制退場，高雄市與屏東縣2比2握手言和。中央社記者謝靜雯攝

新北U18棒球賽高雄市隊先發投手李致霖今天投到用球數上限退場，先發6.2局失2分好投，高雄市與屏東縣2比2握手言和；高雄市隊教練葉欲新稱讚李致霖解讀比賽能力進步。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽預賽高雄市隊今天與屏東縣隊交手，高雄市隊派出投手李致霖先發，開賽稍微有狀況，1局下被首名打者跑出內野安打，接著投出四壞保送、觸身球保送，再被敲出滾地球失分。

高雄市隊3局上追分，全科諺靠著失誤上壘，潘信安敲出安打，再靠著失誤跑回追平分；李致霖4局下2人出局後再有狀況，被敲出安打、投手犯規讓跑者站上二壘，隊友守備上也有失誤，再讓屏東縣隊跑回1分。

高雄市隊展現韌性，6局上靠著內野安打、犧牲觸擊、朱育成深遠三壘打添分，再度幫助球隊扳平比數。

高雄市隊先發投手李致霖用106球投6.2局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、4次四死球保送，失掉2分（1分責失分），表現也很亮眼，因為投球數達單場上限105球強制退場，兩隊打和、李致霖無關勝敗。

高雄市隊教練葉欲新表示，今天本來就設定李致霖拿下這一場，並稱讚李致霖就是球隊的王牌投手，高中3年對比賽的解讀能力持續進步，場上也變得更沉穩。

壓出王牌但沒能如願搶下勝利，葉欲新表示，主要是也有段時間沒有這麼高張力的對抗感覺，球員有點放不開，但李致霖遇到危機有穩定下來，找回節奏，比賽後半段越投越順。

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