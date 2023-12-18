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中職／雄鷹連奪2冠迎接新球季 劉東洋：王柏融會帶來正面刺激

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
王柏融（左）、藍寅倫加盟雄鷹隊，為年輕球員帶來正面刺激。圖／台鋼雄鷹隊提供
王柏融（左）、藍寅倫加盟雄鷹隊，為年輕球員帶來正面刺激。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊昨天在亞洲冬季棒球聯盟封王，成為我國第2支在冬盟奪冠的球隊，也是繼10月20日奪下二軍總冠軍後，不到兩個月的時間再度稱霸，雄鷹領隊劉東洋說：「這對選手的信心很有幫助。」

雄鷹昨天在斗六球場對決日職紅隊前，劉東洋特別鼓勵全隊，強調這是今年全台最後一場職棒賽，能夠參與應該感到驕傲，希望所有球員好好享受。

雄鷹在冬盟冠軍戰前3局狂攻7分，終場以7：1大勝日職紅隊，劉東洋說：「賽前提醒球員把技術發揮出來，一定會有好結果，他們做到了。」

短時間內奪下兩座冠軍，劉東洋對球員的成長感到很欣慰，他表示，這些年輕球員一開始沒什麼信心，經過不少比賽磨練後，各方面都有增強，成為連續封王的最大原因。

雄鷹隊領隊劉東洋全力補強陣容，迎接新球季。圖／台鋼雄鷹隊提供
雄鷹隊領隊劉東洋全力補強陣容，迎接新球季。圖／台鋼雄鷹隊提供

劉東洋認為，藍寅倫、王溢正這些資深球員入隊後，分享自己的經驗、帶動團隊成長，成為年輕人的榜樣，另外就是隊型愈來愈清楚，也是連奪二軍、冬盟王座的原因。

旅日好手王柏融重返中職，成為「台鋼大王」，昨天特地前往斗六球場，首次現身替隊友加油，劉東洋說：「球團全力補強陣容，年輕球員已有明顯感受，未來隊型會更完整，王柏融等人帶來正面刺激，以後大家良性競爭。」

中職明天將進行雄鷹抽籤會議，決定明年最終選秀順位，劉東洋負責為球團抽籤，強調平常心看待，希望會有最好結果，未來仍會持續補強戰力。

明年選秀會另5隊順序是富邦悍將、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍隊，就看雄鷹能否抽到狀元籤。

雄鷹隊不到兩個月的時間連奪二軍、冬盟冠軍，全力備戰明年一軍首季。圖／台鋼雄鷹隊提供
雄鷹隊不到兩個月的時間連奪二軍、冬盟冠軍，全力備戰明年一軍首季。圖／台鋼雄鷹隊提供

冬盟 台鋼雄鷹 王柏融

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