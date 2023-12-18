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新北U18／澳洲昆士蘭投手魯卡潛力佳 喝珍奶體驗放天燈

中央社／ 新北18日電
新北U18棒球賽澳洲昆士蘭隊16歲投手魯卡（Moore Luka）潛力佳，個性活潑喜歡跳舞，來台品嚐特色美食、大喝珍珠奶茶。中央社記者謝靜雯攝
新北U18棒球賽澳洲昆士蘭隊16歲投手魯卡（Moore Luka）潛力佳，個性活潑喜歡跳舞，來台品嚐特色美食、大喝珍珠奶茶。中央社記者謝靜雯攝

新北U18棒球賽澳洲昆士蘭隊16歲投手魯卡潛力佳，今天後援登板對台中市投0.2局無失分止血，球隊以1比9吞敗；魯卡個性活潑喜歡跳舞，來台城市體驗行程，也在天燈上寫下願望。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽此次有3支國外球隊來台，包括2支韓國球隊和澳洲昆士蘭隊，澳洲昆士蘭隊抵台後有到淡水、猴硐、十分等地觀光，體驗當地特色美食外，也有手作鳳梨酥和放天燈體驗，還有到新北耶誕城。

昆士蘭隊今天首場比賽與台中市隊交手，比賽前半段以1比4落後，但7局上狀況多，接連被敲出安打、投出觸身球保送失分，只抓到1個出局數，昆士蘭隊換上投手魯卡（Moore Luka）登板，總計投0.2局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，適時止血。

昆士蘭隊教練巴德克（David Badke）稱讚魯卡是很有潛力的球員，投球放球點很好，也具有領導者的特質，看好繼續往投手發展。

魯卡表示，今天登板後援有設定目標，但表現出來和設定的目標不太一樣，只能盡量投、想辦法完成教練團交代的任務。

魯卡個性活潑，此次賽會選手之夜也大方上台唱跳，他表示，前2天的城市觀光行程很特別，看到一些比較鄉村的城市特色，跟澳洲很不一樣。他稱讚台灣很漂亮，最喜歡的食物是炸花枝和炸雞。

澳洲隊管理透露，昨天體驗放天燈，球員們首次看到天燈一直驚呼，但也有疑問天燈放出去後是否會有人去處理。魯卡表示，昨天有在天燈上寫下願望身體健康、未來發展順利，有機會希望加盟美職多倫多藍鳥隊。

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