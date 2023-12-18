新北U18／澳洲昆士蘭吞敗 點評台灣小球戰術多節奏快

新北U18棒球賽澳洲昆士蘭隊首戰以1比9不敵台中市隊，昆士蘭隊教練巴德克表示，首場比賽失誤較多球員有點緊張，也提到台灣球隊小球戰術多、節奏快跟澳洲不太一樣，需要適應。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽澳洲昆士蘭隊今天與台中市隊在新莊棒球場交手，兩隊前6局打完昆士蘭隊1比4落後，7局上狀況多單局被攻下5分，終場以1比9吞敗。

昆士蘭隊此次是以澳洲昆士蘭州布里斯本為中心，選才來源為附近俱樂部球員，球員年齡介於16至18歲，但因為這個比賽與明年1月澳洲全國性青棒選拔賽時間太接近，所以18歲年齡層的主力球員沒有來，此批球員主要是16歲左右的年齡為主體。

昆士蘭隊集訓沒有很久，而且陣中球員是第一次打國際賽，教練巴德克（David Badke）表示，感覺得出來今天首場比賽球員們有點緊張，有太多失誤，也鼓勵球員們這都是很好的學習經驗，但也不忘強調：「他們平常不是這樣的。」

巴德克表示，台灣球隊的風格與澳洲很不一樣，台灣球隊很多小球戰術，但在澳洲幾乎不會使用，台灣球隊節奏也很快，投手配球很有策略性，守備也很好，不像昆士蘭隊球員今天顯得有點急躁，首場比賽節奏沒抓好，希望可以趕快適應，接下來比賽越來越好。