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UBL／葉駿宏開轟 開南擊敗高苑搶第8勝

中央社／ 台北17日電
112學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽17日進行，開南大學終場以3比0擊敗高苑科大，賽後預賽戰績8勝5敗。圖為開南球員開心吶喊。（大專體總提供）
112學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽17日進行，開南大學終場以3比0擊敗高苑科大，賽後預賽戰績8勝5敗。圖為開南球員開心吶喊。（大專體總提供）

大專棒球聯賽（公開一級）預賽，開南大學今天與高苑科大交手，開南日籍投手藤木琉悠先發7.1局無失分、葉駿宏開轟，終場以3比0搶勝，預賽剩餘2場賽事也是攸關晉級的關鍵。

開南大學棒球隊總教練郭李建夫結束亞洲棒球錦標賽、冬季棒球聯盟國家隊任務後歸隊，今天在112學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽開南大學與高苑科大交手也有好結果。

開南大學1局下靠著陳彥廷二壘打、曾昱磬安打先馳得點，3局下再靠著保送、2人出局後葉駿宏開轟，多添2分保險分，順利搶勝。

開南大學投手群展現壓制力，先發日籍投手藤木琉悠用92球投7.1局，被敲出8支安打，投出4次三振、1次保送，邱兆慶中繼0.2局沒被敲出安打，莊孟源登板後援投1局，也沒被敲出安打，投出1次三振，3任投手聯手壓制，沒讓對手拿下分數，藤木琉悠是勝投。

開南大學今天搶勝，賽後預賽戰績8勝5敗暫居第8名，剩餘2場預賽將與輔仁大學和國立體大交手，也會牽動是否能擠進8強複賽、力拚全力搶勝；輔大今天以7比2擊敗嘉義大學，目前戰績為9勝4敗。

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