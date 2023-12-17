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青棒／台鋼學長王柏傑手套加持 壽山左投許嘉偉完封勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
壽山高中左投許嘉偉上演生涯首場完封勝。圖／學生棒球聯盟提供
壽山高中左投許嘉偉上演生涯首場完封勝。圖／學生棒球聯盟提供

壽山高中左投許嘉偉今天在高中鋁棒組全國賽登板，拿著台鋼雄鷹隊學長王柏傑送的手套投球，上演生涯首場完封勝，帶領壽山1：0擊敗興大附農，首度挺進高中鋁聯4強，創下隊史紀錄。

許嘉偉說：「和王柏傑差兩屆，因為同是左投，學長鼓勵我好好加油。」

他和興大附農林軒興上演投手戰，壽山1局下利用暴投先馳得點，興大前6局兩度攻占得點圈都無法得分。

興大附農7局上2出局後，先靠保送上壘，接著連續出現兩支安打，但遭壽山左外野手韓冠廷長傳本壘阻殺，失分改變戰局的機會。

許嘉偉用77球完成7局任務，被揮出5支安打，投出4次三振、1次保送，成為贏球最大功臣；壽山教練江柏青表示，他的球速不快，但投進好球帶沒那麼好打，興大球員想打大支，可能因此沒打好。

江柏青透露，許嘉偉是教練眼中的頭痛人物，個性天不怕地不怕，打棒球浮浮沉沉，不是很積極，且父親在南部工作，本來只希望他好好念完高中就好，葉明輝教練一直幫他調整，今天拿下這場勝利，讓大家都很驚喜。

許嘉偉說：「國中、國小都是板凳球員、很少先發，高一最快球速才117公里，跟不上其他人，所以無心在棒球上，葉教練幫我調整投球動作，才愈來愈進步，這一勝要感謝教練團。」

壽山突破103學年度鋁棒聯賽第7名成績，江柏青透露，沒想過會打這麼好，球隊成立久了就有機會，今年可以說是天時地利人和。

高中鋁聯4強出爐，分別是壽山高中、平鎮高中、普門中學、西苑高中，桃園市球隊占一半。

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