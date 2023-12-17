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UBL／展現「一生懸命」 文化大學日籍雙雄：想留在台灣打職棒

聯合新聞網／ 特約記者邱柏勳／報導
文化大學日籍雙雄金本航河(左)豊島顯(右)。UBL粉專
文化大學日籍雙雄金本航河(左)豊島顯(右)。UBL粉專

文化大學本季教練團改組，今日以10：0完封美和科大後，已9勝3敗暫居第四，用戰績展現他們依舊是強權，球隊眾多選手都對明年參加選秀保持樂觀，而陣中兩名大四日籍野手豊島顯、金本航河在明年畢業後，符合參選資格將挑戰中職選秀，他們兩個也都表示，想成為中職首位已選秀身份簽約的外籍生。

豊島顯與金本航河來自日本廣島，不約而同加入到文化大學，兩人的中文能力相當的好，戰術討論與球員溝通相處都沒問題，前者本季至今40打數12支7打點，打擊三圍0.300/0.333/0.350，後者10打數2安打1點，三圍0.200/0.385/0.300，兩人也將在明年挑戰中職，豊島顯因快腿多次擔綱關鍵時刻的代跑，更有文大「周東佑京」之稱：「我跟金本今年最大心願當然都是能拿下大專盃冠軍，明年一起留在台灣打中職，但我自己個人目標還希望能拿下盜壘及打擊率第一。」

兩人選擇讀文化大學的原因，金本航河透露是因爸爸的推薦，才決定離開日本來台灣：「因為父親在我高中時，常來台灣出差工作，同時他也是棒球迷，知道文化在大學棒球裡實力優秀，因此就帶我到學校看球隊練習跟環境，我當時覺得氣氛不錯才選擇這裡。」而豊島顯則坦言，當初本來是要到東京讀大學，讀文化算是意外：「在日本大學棒球隊有200多名球員，競爭很激烈，所以當時來台灣參觀學校環境後，回去跟父母討論過後，決定離開日本打球。」

去年在大專盃受傷的豊島顯談及如何擺脫低潮時，他表明，當時每天都很認真復健：「受傷後，我選擇回到廣島治療，當時為了快點回到球場奮鬥，所以每天都努力復健，今年暑訓開始我也馬上回到台灣與球隊訓練，因為我知道今年對我來說很重要。」最後這兩位球隊日籍選手也相約在明年一起留在台灣打職棒。

日本 文化大學 復健 廣島

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