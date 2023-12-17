UBL／南華勝台體 搶第11勝戰績獨居第一

大專棒球聯賽（公開一級）南華大學、台灣體大今天賽前戰績都是10勝，今天碰頭南華陳彥廷先發6.2局無失分好投，加上打線適時串連，南華以8比0搶下第11勝，賽後戰績獨居第一。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽南華大學、台灣體大今天賽前戰績都是10勝2敗，今天兩隊交手，南華派出投手陳彥廷先發，總計用108球投6.2局，僅被敲出4支安打，雖然有偏多5次四死球保送，但穩守不失分、拿下勝投。

南華開賽就有攻勢，靠著四壞保送、失誤、滾地球跑回第1分，4局上2人出局後先獲得觸身球保送、林柏億二壘打，再靠著故意四壞保送攻占滿壘，滿壘時再獲得觸身球保送擠回第2分。

南華6局上再拿1分，7局上台體投手群控球有狀況，南華靠著單局3支安打、2次觸身球保送、2次死壞保送，一口氣打了10人次攻下4分、奠定勝基，9局上再靠著保送、林柏億三壘打送回團隊第8分、順利搶勝。

南華今天團隊敲出9支安打，林柏億單場3安貢獻2分打點、打擊表現最亮眼；南華賽後戰績11勝2敗、獨居第一。