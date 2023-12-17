棒球訓練營 陳鏞基當總教練

BE HEROES棒球訓練營昨在彰化開訓，中職統一獅隊陳鏞基擔任總教練，率領眾球星組成豪華教練團，指導少棒球員外，各人對備戰新球季也有不同目標。

陳鏞基、富邦悍將隊江少慶都是元老級陣容，兩人5次擔任訓練營教練，也知道這個年紀的球員無法做太多技術指導，只會稍微提點，主要希望培養他們對棒球喜愛，陳鏞基說：「第1年小朋友較害羞，現在越來愈活潑。」

味全龍隊陳冠偉倒是第一次，但對八卦山球場卻是所有人之中最熟悉，因就讀彰化藝術高中時就在此練球，還常常將球轟出場外，陳冠偉自謙是因為場地小，對這邊也有滿滿回憶，「高中才開始練投手，投球姿勢、指叉球都是那時候開始學習。」

江少慶很開心小朋友還認得自己，而明年球季他也要與熟悉的前高中戰友變對手，提到王柏融結束旅日生涯加盟台鋼雄鷹隊，江少慶說：「我相信這決定對他是好的，很開心他回來台灣，應該很多球員都會跟他PK。」

陳鏞基也看好台鋼雄鷹明年競爭力，「完全不像是新球隊，是要來拿冠軍的。」他也期許獅隊能保持競爭力、奪回總冠軍，今年打出東山再起等級的表現，「明年球季希望能夠維持，甚至突破。」

旅美海盜隊小將陳柏毓也有目標，就是盡快升2A甚至大聯盟，與已在2A、40人名單的鄭宗哲會合，「每個層級有不同功課，希望快往上爬。」