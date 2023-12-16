冬盟／正木智也超前安日職紅隊搶勝 將與雄鷹爭冠

冬季棒球聯盟4強賽晚場由日職紅隊與日本社會人隊交手，兩隊比賽前半段僵持，日職紅隊8局上靠著正木智也敲出超前比數安打，終場以2比1搶勝，明天將與中職台鋼雄鷹隊爭冠。

亞洲冬季棒球聯盟4強晚場比賽在斗六棒球場舉行，日職紅隊與日本社會人隊比賽前3局都沒有拿下分數，4局上日職紅隊靠著正木智也二壘打開啟攻勢、北村惠吾安打推進，再靠著滾地球跑回第1分。

日本社會人隊4局下也有攻勢，1人出局後清水聖也敲安、高波寛生補上二壘打送回球隊追平分，兩隊7局打完1比1僵持不下。

8局上日職紅隊上野響平選到四壞保送、盜上二壘，1人出局後再靠著暴投站上三壘，正木智也適時安打送回球隊超前分。

日職紅隊投手高野脩汰7局接手中繼投1局被敲1支安打、無失分，奪下勝投；正木智也今天單場2安、貢獻1分打點，是勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

日職紅隊明天晚間6時05分將與中職台鋼雄鷹隊爭冠，季軍戰是中午12時05分由中職聯隊與日本社會人隊在斗六棒球場交手。